ورزش زورخانه ‌ای ابعاد روحی و جسمی را در کنار هم تقویت می‌ کند

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی ظهر سه شنبه در دیدار با رئیس فدراسیون ورزش های زورخانه ای و پهلوانی اظهار داشت: کشتی پهلوانی مورد علاقه مردم ایران است و می توان با برنامه ریزی های اساسی زمینه پهلوان پروری را بویژه با توسعه این رشته ورزشی بین جوانان بیش از پیش فراهم کرد.

وی گفت: گسترش و توسعه این رشته ورزشی با توجه به معنویت خاص آن می تواند جوانان را با توجه به بعد معنوی آن به طرف سلامتی، اخلاق و پاکدامنی سوق دهد.

وی افزود: ورزش در جهان امروز وسیله ‌ای برای تحکیم، صلح و دوستی است و در ارتقای سلامت جسمی و روحی و کسب مهارت‌ های زندگی بسیار موثر می باشد و ورزش زورخانه ای در این راستا از ظرفیت‌ های زیادی برخوردار است.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: باید برای زنده مانده ورزش پهلوانی، این ورزش میان خانواده‌ها وارد شود که لازمه آن توجه به سنین پایه است.

رئیس فدراسیون ورزش های زورخانه ای و پهلوانی، نیز در این دیدار توجه به کشتی پهلوانی را یکی از روش ‌های حساسیت خانواده‌ ها به این ورزش دانست و گفت: امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد برگزاری مسابقات بین المللی ورزش های زورخانه ای در سیستان و بلوچستان باشیم.

محمد رضا طالقانی به کمبود امکانات ورزشی بر‌ای ورزشکاران این رشته باستانی در استان اشاره کرد و افزود: هم ‌اکنون این رشته علیرغم استقبال مناسب شهروندان و ورزشکاران و وجود هیئت ورزش ‌های زورخانه ‌ای و پهلوانی از کمبود اعتبارات برای ساخت مجموعه پهلوانی رنج می ‌برد.

وی از اعزام دو نفر از ورزشکاران این رشته جهت آموزش به کشورهای خارجی خبر داد و اظهار داشت: یک نفر مرشد و یک نفر مربی به منظور فراگیری علوم روز ورزش های زورخانه ای و پهلوانی به کشورهای همسایه اعزام خواهند شد.

مدیر کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار گفت: در حال حاضر نبود سالن مناسب با گود زورخانه از اصلی ‌ترین مشکلات ورزشکاران هیئت زورخانه ‌ای و پهلوانی استان است.

دادخدا شاهوزهی افزود: این رشته ورزشی در سیستان و بلوچستان از پیشکسوتان بسیار ارزنده ای برخوردار است که از دانش و علم روز این رشته نیز برخوردارند و با تکیه بر این توانمندی امیدواریم به رشد و موفقیت در این رشته در آینده ای نزدیک دست یابیم.