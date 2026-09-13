به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجید نجفی در حاشیه سفر یکروزه به شهرستان میانه و بازدید از ظرفیتهای تولیدی و صنایع تبدیلی این شهرستان، اظهار کرد: حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی با توجه به وظایف نظارتی خود، موانع اداری پیش روی تولیدکنندگان بخش کشاورزی را برای رفع و تسهیل روند تولید پیگیری میکند.
وی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در تأمین نیازهای کشور افزود: آذربایجان شرقی از ظرفیت قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی، باغی و دامی برخوردار است و صیانت از این ظرفیتها نیازمند توجه جدی به مسائل و مشکلات تولیدکنندگان است.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: در همین راستا، پایش وضعیت معیشت روستاییان و کشاورزان، نظارت بر اجرای اهداف نظام در مسیر خدمت به مردم و کمک به تأمین امنیت غذایی از جمله محورهای فعالیت نمایندگی ولیفقیه در جهاد کشاورزی است.
نجفی تأکید کرد: مشکلات و موانع موجود در مسیر فعالیت تولیدکنندگان باید بهصورت جدی مورد بررسی قرار گرفته و برای رفع آنها از ظرفیتهای موجود استفاده شود.
وی همچنین بر تداوم حضور میدانی و بررسی مسائل بخش کشاورزی در شهرستانها تأکید کرد و گفت: نمایندگی ولیفقیه در جهاد کشاورزی خود را در خدمت کشاورزان، روستاییان و فعالان عرصه تولید میداند و پیگیری مسائل آنان را در چارچوب وظایف خود دنبال میکند.
نظر شما