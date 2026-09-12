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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

بستان‌آباد، رتبه دوم استانی اجرای طرح رفع تداخلات اراضی

بستان‌آباد، رتبه دوم استانی اجرای طرح رفع تداخلات اراضی

بستان آباد- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستان‌آباد از کسب رتبه دوم استانی این شهرستان در اجرای طرح رفع تداخلات اراضی از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ولایتی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح رفع تداخلات اراضی در شهرستان بستان‌آباد افزود: از مجموع ۱۸۸ پلاک احصاشده در شهرستان، تاکنون ۱۳۶ پلاک رفع تداخل شده که معادل ۷۲ درصد از مجموع پلاک‌های شناسایی‌شده است و تعیین تکلیف ۵۲ پلاک باقی‌مانده نیز در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: اجرای طرح رفع تداخلات اراضی نقش مهمی در تعیین دقیق حدود و وضعیت مالکیت اراضی، تثبیت حقوق بهره‌برداران و فراهم شدن زمینه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستان‌آباد تأکید کرد: پیگیری و تسریع در تعیین تکلیف پلاک‌های باقی‌مانده، از اولویت‌های این شهرستان در حوزه امور اراضی است و روند بررسی و رفع تداخلات تا تعیین تکلیف کامل اراضی ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6944970

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