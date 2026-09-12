به گزارش خبرنگار مهر، حسن ولایتی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح رفع تداخلات اراضی در شهرستان بستان‌آباد افزود: از مجموع ۱۸۸ پلاک احصاشده در شهرستان، تاکنون ۱۳۶ پلاک رفع تداخل شده که معادل ۷۲ درصد از مجموع پلاک‌های شناسایی‌شده است و تعیین تکلیف ۵۲ پلاک باقی‌مانده نیز در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: اجرای طرح رفع تداخلات اراضی نقش مهمی در تعیین دقیق حدود و وضعیت مالکیت اراضی، تثبیت حقوق بهره‌برداران و فراهم شدن زمینه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستان‌آباد تأکید کرد: پیگیری و تسریع در تعیین تکلیف پلاک‌های باقی‌مانده، از اولویت‌های این شهرستان در حوزه امور اراضی است و روند بررسی و رفع تداخلات تا تعیین تکلیف کامل اراضی ادامه خواهد داشت.