به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی حسیننژاد یکشنبه شب در اجتماع شبانه مردم آمل با تأکید بر بصیرت و غیرت مردم در تجمع شبانه میدان ۱۷ شهریور، گفت: حضور پرشور و مقتدرانه مردم در این میدان، پیام روشن وحدت و ایستادگی در برابر جبهه استکبار است و نشان میدهد که ملت ایران تا آخرین نفس از اصول، آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع خواهد کرد.
وی اظهار داشت: حضور پرشور مردم در این میدان، پیامی واحد، روشن و کوبنده برای جبهه استکبار، نظام سلطه و پیادهنظامهای آنها در داخل است؛ پیامی که بر ایستادگی تا پای جان تأکید دارد.
وی افزود: مردم آمل با ایستادگی خود نشان دادند که تا زمانی که خون در تن دارند، از اصول و ارزشهایی که شهدا با خون خود تقدیم کردهاند، دست نخواهند کشید. وی همچنین تأکید کرد که فریاد اللهاکبر، خامنهای رهبر در این تجمع، نشاندهنده عزم مستحکم و اراده پولادین مردم در حمایت از ولایت فقیه است.
فرمانده سپاه ناحیه آمل با ابراز قدردانی از این اقدام مخلصانه، گفت: خود را به عنوان یک سرباز و خادم مردم موظف دانستم تا در این میدان حاضر شوم و از غیرت، مردانگی و احساس تکلیف مردم که در ساعات شب برای حمایت از ولایت فقیه و دفاع از آینده فرزندان خود در خط مقدم ایستادهاند، قدردانی کنم.
حسیننژاد با اشاره به تنوع اقشار حاضر در این تجمع، تصریح کرد: حضور روحانیون، ائمه جمعه، کارگران، فرهنگیان، دانشآموزان، دانشجویان، پزشکان و تمامی اقشار جامعه در این میدان، زنجیرهای از غیرت و معرفت را در شهرستان آمل شکل داده است که نشان از همبستگی بیهمتا دارد.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی، هشدار داد: اگرچه ممکن است میان مردم در برخی مسائل و سلایق، اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما این اختلافات نباید به روزنهای برای ورود دشمن و نفوذ در بدنه جامعه تبدیل شود. وی افزود: همانگونه که اختلاف نظر در یک خانواده امری طبیعی است، جامعه نیز با وجود تنوع در سلایق، بر سر اصول و مبانی مشترک، یکپارچه است.
فرمانده سپاه ناحیه آمل با تبیین مؤلفههای اقتدار انقلاب اسلامی، گفت: نظامهای سیاسی بر سه رکن اصلی یعنی ایدئولوژی قوی، رهبری مقتدر و امت قدرتمند استوار هستند و انقلاب اسلامی امروز از هر سه مؤلفه به شکلی بینظیر برخوردار است.
وی با اشاره به تلاشهای دشمن برای ایجاد تزلزل، خاطرنشان کرد: امروز دشمن تلاش میکند با استفاده از پیادهنظام خود در داخل، کشتی انقلاب اسلامی را از مسیر اصلی منحرف کند یا در آن سوراخ ایجاد نماید، اما اراده و بصیرت مردم، اجازه تحقق چنین توهماتی را نخواهد داد.
سرهنگ حسیننژاد با یادآوری وصیت شهدا، افزود: بخش مهمی از وصیت شهدا بر حفظ حجاب و پشتیبانی از ولایت فقیه تأکید دارد و حضور امروز مردم، مصداق عملی این وصیت است.
وی در پایان با اشاره به حوادث مختلف تاریخی از جمله فتنههای سالهای اخیر، تأکید کرد: مردم همواره از بحرانها و فتنهها عبور کردهاند و حضور آگاهانه آنها مانع از رسیدن دشمن به اهدافش شده است. دشمن میداند که عظمت انقلاب در مردم نهفته است؛ لذا اگر مردم در میدان باشند، رزمندگان نیز در خط مقدم، پشتوانهای استوار برای مقابله با هر تهدیدی خواهند داشت.
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