به گزارش خبرنگار مهر، سردار جواد تقوی، شامگاه شنبه در حاشیه تجمع شبانه مردم ولایی مشگینشهر در حمایت از رزمندگان و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مردم مشگینشهر با حضور خود در میدان، وفاداری به نظام اسلامی، ولایتپذیری، وطندوستی، غیرت دینی، اصالت ایرانی، موقعیتشناسی و مقاومت در برابر دشمنان را به نمایش گذاشتند.
وی با اشاره به برگزاری این تجمع در ۱۶۸ شب به یاد ۱۶۸ شهید کودک مدرسه میناب افزود: حضور مردم، قوت قلبی برای نیروهای مسلح بود و نشان داد بهترین و واقعیترین جانداران ایران، خود مردم هستند که در بزنگاههای تاریخی از نظام و کشور دفاع میکنند.
فرمانده انتظامی استان اردبیل با بیان اینکه ایستادگی و صلابت ملت ایران دشمن را مستأصل کرده است، گفت: دشمن امروز نه راه پس دارد و نه راه پیش و کاملاً مأیوس و پشیمان شده است؛ ملت ایران اجازه نخواهد داد توهم سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به واقعیت تبدیل شود.
دشمن هیچ راهی جز قبول شکست تحقیرآمیز و عقبنشینی ندارد
سردار تقوی با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس تصریح کرد: ملت ایران در دوران دفاع مقدس ثابت کرد دستهای ناپاک دشمنان در برابر اراده و ایمان ملت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شکست خواهد خورد و هرگز اجازه نخواهد داد بیگانگان برای سرنوشت این کشور تصمیم بگیرند.
وی ادامه داد: دشمن هیچ راهی جز قبول شکست تحقیرآمیز و عقبنشینی ندارد و ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و توانمندیهای داخلی، مسیر مقاومت و ایستادگی را ادامه خواهد داد.
فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به توانمندیهای دفاعی کشور گفت: صدای غرش موتور پهپادهای ایرانی و تجهیزات ساخت داخل، نشانگر اقتدار ملتی است که هرگز در برابر دشمن زانو نخواهد زد و امروز اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران میتواند در هر زمان معادلات و برنامههای دشمن را برهم بزند.
سردارتقوی همچنین با گرامیداشت ۲۶ مرداد، سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن، اظهار کرد: آزادگان در دوران اسارت با تحمل سختیها و رنجهای فراوان، در برابر دشمن سر خم نکردند و از آرمانهای بلند انسانی، عزت و هویت ملت ایران دفاع کردند.
وی تأکید کرد: ما از آرمانهای بلند انسانی و عزت خود دفاع خواهیم کرد و به دشمن میگوییم اگر در میدان عمل و رزم با زبان آتش سخن بگویی، ملت ایران با قدرت و اقتدار پاسخ خواهد داد و منطق مقاومت را به تو خواهد آموخت.
فرمانده انتظامی استان اردبیل با بیان اینکه هر ایرانی در هر نقطه از جهان باید به ایرانی بودن خود افتخار کند، افزود: آنچه امروز در برابر دشمن به ملت ایران قدرت میدهد، تنها تجهیزات نظامی نیست، بلکه ایمان قوی، اتحاد و انسجام ملی است.
حفظ وحدت و انسجام
تقوی خاطرنشان کرد: دشمن تلاش میکند اتحاد و انسجام ملت ایران را بشکند، اما مردم با سلایق مختلف سیاسی و اجتماعی، با گوش سپردن به فرمان ولی فقیه، بر حفظ وحدت و انسجام تأکید دارند.
وی در پایان گفت: با ارادهای پولادین و گامهایی استوار، راه روشن رهبر شهید امت را ادامه خواهیم داد و تا شکست و نابودی دشمن از پای نخواهیم نشست.
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