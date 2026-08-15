به گزارش خبرنگار مهر، سردار جواد تقوی، شامگاه شنبه در حاشیه تجمع شبانه مردم ولایی مشگین‌شهر در حمایت از رزمندگان و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مردم مشگین‌شهر با حضور خود در میدان، وفاداری به نظام اسلامی، ولایت‌پذیری، وطن‌دوستی، غیرت دینی، اصالت ایرانی، موقعیت‌شناسی و مقاومت در برابر دشمنان را به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به برگزاری این تجمع در ۱۶۸ شب به یاد ۱۶۸ شهید کودک مدرسه میناب افزود: حضور مردم، قوت قلبی برای نیروهای مسلح بود و نشان داد بهترین و واقعی‌ترین جانداران ایران، خود مردم هستند که در بزنگاه‌های تاریخی از نظام و کشور دفاع می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با بیان اینکه ایستادگی و صلابت ملت ایران دشمن را مستأصل کرده است، گفت: دشمن امروز نه راه پس دارد و نه راه پیش و کاملاً مأیوس و پشیمان شده است؛ ملت ایران اجازه نخواهد داد توهم سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به واقعیت تبدیل شود.

دشمن هیچ راهی جز قبول شکست تحقیرآمیز و عقب‌نشینی ندارد

سردار تقوی با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس تصریح کرد: ملت ایران در دوران دفاع مقدس ثابت کرد دست‌های ناپاک دشمنان در برابر اراده و ایمان ملت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شکست خواهد خورد و هرگز اجازه نخواهد داد بیگانگان برای سرنوشت این کشور تصمیم بگیرند.

وی ادامه داد: دشمن هیچ راهی جز قبول شکست تحقیرآمیز و عقب‌نشینی ندارد و ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و توانمندی‌های داخلی، مسیر مقاومت و ایستادگی را ادامه خواهد داد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور گفت: صدای غرش موتور پهپادهای ایرانی و تجهیزات ساخت داخل، نشانگر اقتدار ملتی است که هرگز در برابر دشمن زانو نخواهد زد و امروز اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در هر زمان معادلات و برنامه‌های دشمن را برهم بزند.

سردارتقوی همچنین با گرامیداشت ۲۶ مرداد، سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن، اظهار کرد: آزادگان در دوران اسارت با تحمل سختی‌ها و رنج‌های فراوان، در برابر دشمن سر خم نکردند و از آرمان‌های بلند انسانی، عزت و هویت ملت ایران دفاع کردند.

وی تأکید کرد: ما از آرمان‌های بلند انسانی و عزت خود دفاع خواهیم کرد و به دشمن می‌گوییم اگر در میدان عمل و رزم با زبان آتش سخن بگویی، ملت ایران با قدرت و اقتدار پاسخ خواهد داد و منطق مقاومت را به تو خواهد آموخت.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با بیان اینکه هر ایرانی در هر نقطه از جهان باید به ایرانی بودن خود افتخار کند، افزود: آنچه امروز در برابر دشمن به ملت ایران قدرت می‌دهد، تنها تجهیزات نظامی نیست، بلکه ایمان قوی، اتحاد و انسجام ملی است.

حفظ وحدت و انسجام

تقوی خاطرنشان کرد: دشمن تلاش می‌کند اتحاد و انسجام ملت ایران را بشکند، اما مردم با سلایق مختلف سیاسی و اجتماعی، با گوش سپردن به فرمان ولی فقیه، بر حفظ وحدت و انسجام تأکید دارند.

وی در پایان گفت: با اراده‌ای پولادین و گام‌هایی استوار، راه روشن رهبر شهید امت را ادامه خواهیم داد و تا شکست و نابودی دشمن از پای نخواهیم نشست.