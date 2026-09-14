معصومه نوروزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان تا پایان هفته اظهار کرد: پیشبینی میشود آسمان استان غالباً صاف باشد و در ساعات بعدازظهر وزش بادهای نسبتاً شدید رخ دهد.
وی تصریح کرد: بهویژه برای بعدازظهر امروز احتمال وزش باد نسبتاً شدید وجود دارد که بهتبع آن خیزش گرد و خاک محلی نیز محتمل است.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: دما تا روز سهشنبه بهطور نسبی کاهش مییابد و پس از آن احتمال افزایش نسبی دما وجود دارد.
نوروزی یادآور شد: در خصوص این کاهش دما و احتمال ماندگاری هوای سرد، هشدار سطح زرد صادر شده است و کشاورزان محترم نسبت به محصولات خود توجهات لازم را داشته باشند.
وی با اشاره به آمار ۲۴ ساعت گذشته گفت: ایستگاه بلداجی با کمینه دمای ۵ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان و شهرکرد با کمینه دمای ۶ درجه سانتیگراد از خنکترین ایستگاههای کشور بودند، همچنین ایستگاه سرخون با بیشینه دمای ۳۸ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان گزارش شد.
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