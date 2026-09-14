به گزارش خبرنگار مهر، مختار احمدی پیش از ظهر دوشنبه در آیین تجلیل از فعالان و الگوهای قرآن و نماز در جامعه کار و تولید استان مرکزی اظهار کرد: مجموعه اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در پنج حوزه آموزش و پژوهش، ورزش کارگری، اشتغال و سرمایه‌گذاری، تعاون و روابط کار، دستاوردهای قابل توجهی کسب کرده است.

وی با اشاره به دستاوردهای اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: در حوزه آموزش و پژوهش، استان مرکزی بر اساس اعلام مؤسسه کار تأمین، رتبه سوم را در میان استان‌های برتر و نمونه کسب کرده است.

احمدی تصریح کرد: در حوزه ورزش کارگری نیز استان مرکزی به همراه استان اصفهان رتبه نخست کشور را به دست آورده که این موفقیت حاصل تلاش کارگران، کارآفرینان و مجموعه ورزش کارگری استان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: ۱۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به استان مرکزی اختصاص یافت و در مجموع ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب جزء ۲ بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه در نظر گرفته شد که تمامی این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه و با کارمزد چهار درصد پرداخت شده است.

احمدی تاکید کرد: بخشی از این تسهیلات نیز به بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ اختصاص یافت و استان مرکزی در جزء یک، بند «ب» تبصره ۱۵ رتبه نخست کشور را از نظر میزان پرداختی کسب کرد و در جزء ۲ نیز رتبه سوم کشور را به دست آورد.

وی افزود: در حوزه مشاغل خانگی نیز استان مرکزی در دو سرفصل موفق به کسب رتبه نخست کشور شد و در مجموع، استان در چهار سرفصل رتبه نخست را به دست آورد، هرچند در یک سرفصل در رده‌های پایانی جدول قرار گرفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به عملکرد استان در حوزه تعاون گفت: استان مرکزی در بخش نظارت بر حوزه تعاون نیز در زمره استان‌های برتر کشور قرار گرفته است که این موفقیت حاصل تلاش مجموعه همکاران این حوزه است.

وی بیان کرد: استان مرکزی در زمینه بازگشت به کار و جلوگیری از تعدیل نیروی کار به عنوان الگوی موفق معرفی شد و تجربه این استان در این زمینه مورد توجه قرار گرفت.

احمدی گفت: با توجه به افزایش متقاضیان بیمه بیکاری در پی تبعات حملات صورت‌گرفته به بخش‌های صنعتی و زیرساختی، راهکارهای استان‌ها برای مدیریت این شرایط مورد بررسی قرار گرفت و تجربه موفق استان مرکزی در زمینه بازگشت به کار مورد توجه ویژه قرار گرفت.

وی بیان کرد: با همکاری فعالان اقتصادی و مجموعه استان، زمینه جذب مجدد یک‌هزار نفر از بیکاران در واحدهای صنعتی فراهم شد که در این زمینه استاندار و تیم اقتصادی و فنی استان تلاش‌های قابل توجهی انجام دادند.

احمدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوران جنگ گفت: در این دوره، استاندار مرکزی یک روز را به عنوان «همت اقتصادی» اختصاص داد و جلسات و کمیسیون‌های کارگری نیز به صورت میدانی و شهرستانی برگزار شد که مجموعه این اقدامات در شکل‌گیری یک تجربه موفق در حوزه اشتغال و بازگشت به کار مؤثر بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به حوزه فرهنگی و مسابقات قرآنی تصریح کرد: هدف از برگزاری این نشست، توجه به ظرفیت‌های فرهنگی جامعه کار و تولید است و استان مرکزی در مسابقات قرآنی نیز موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است.

وی ادامه داد: در دوران جنگ، رویدادهای فرهنگی و ورزشی در بنگاه‌های اقتصادی تعطیل نشد و مجموعه‌های اقتصادی با هدف ایجاد انگیزه و تقویت روحیه کارگران، فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی خود را استمرار دادند.

احمدی افزود: بنگاه‌های اقتصادی در دوران جنگ نیز در میدان حضور داشتند و در اربعین امسال نیز سه محموله کمک توسط دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جامعه کارگری و کارفرمایی استان مرکزی به مقصد مواکب اربعین در استان کرمانشاه ارسال شد.

وی با اشاره به تجربه استان مرکزی در جلوگیری از تعدیل نیرو تاکید کرد: در موضوع تعدیل نیرو، کارگران و کارفرمایان هر دو طرف ماجرا بودند؛ در شرایطی که برخی کارفرمایان با کاهش فعالیت و محدودیت در جذب نیرو مواجه بودند، همراهی کارگران نقش مهمی در حفظ اشتغال داشت.

احمدی با اشاره به نمونه شرکت صنایع آذراب گفت: با وجود اینکه این واحد اقتصادی مورد اصابت قرار گرفت، حتی یک نفر از نیروهای آن تعدیل نشد و در مقابل، کارگران نیز از افزایش فوق‌العاده و بخشی از مزایای خود گذشتند و اعلام کردند که به پاس حفظ اشتغال و اخراج نشدن نیروها، نیازی به افزایش حقوق ندارند.

وی افزود: این نمونه عینی از تبدیل رابطه کارگر و کارفرما از تضاد به زوجیت است و نشان می‌دهد که در شرایط دشوار اقتصادی، همراهی و همدلی میان کارگر و کارفرما می‌تواند به حفظ اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی منجر شود.