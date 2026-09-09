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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

۱۱ طرح تعاونی در مرکزی با سرمایه‌گذاری ۶۷۰ میلیارد تومان افتتاح می‌شود

۱۱ طرح تعاونی در مرکزی با سرمایه‌گذاری ۶۷۰ میلیارد تومان افتتاح می‌شود

اراک- معاون امور تعاون اداره‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: همزمان با افتتاح طرح‌های تعاونی کشور، ۱۱ طرح تعاونی با سرمایه‌گذاری ۶۷۰ میلیارد تومان در این استان افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد علمدار پیش از ظهر چهارشنبه همزمان با هفته تعاون در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ۲ هزار و ۳۰۰ تعاونی و اتحادیه فعال و در دست اجرا در استان وجود دارد که تعداد اعضای تعاونی‌ها با احتساب اعضای تعاونی‌های سهام عدالت به ۹۳۶ هزار و ۸۹۰ نفر رسیده است.

وی افزود: بخش تعاون استان مرکزی تاکنون زمینه اشتغال ۲۰ هزار و ۳۰۰ نفر را فراهم کرده و بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال استان در شهرستان‌های ساوه، اراک و محلات قرار دارد؛ به‌طوری که ساوه با ۳۸۴ تعاونی، اراک با ۳۷۰ تعاونی و محلات با ۲۹۶ تعاونی در صدر قرار دارند.

علمدار تصریح کرد: از هفته تعاون سال گذشته تاکنون ۵۲ شرکت تعاونی جدید در استان مرکزی تشکیل شده و یک‌هزار و ۹۴ فرصت شغلی نیز از این محل ایجاد شده است.

وی ادامه داد: ۵۱۹ تعاونی در بخش خدمات، ۵۰۵ تعاونی در بخش کشاورزی، ۴۴۶ تعاونی در بخش صنعت و ۱۸۶ تعاونی در بخش مسکن فعالیت دارند و ۴۴۷ تعاونی نیز در سایر گرایش‌ها از جمله اعتبار، معدن، فرش، حمل‌ونقل و سهام عدالت فعال هستند.

معاون امور تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از صادرات ۳۸ میلیون دلاری تعاونی‌های استان خبر داد و افزود: این میزان صادرات به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به کشورهای هدف انجام شده است. همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴ میلیون دلار صادرات توسط تعاونی‌های استان مرکزی ثبت شده که روسیه و ترکیه از جمله بازارهای هدف بوده‌اند.

وی تاکید کرد: تاکنون ۳۶۷ میلیارد تومان تسهیلات در این بخش پرداخت شده و تفاهم‌نامه جدید ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی با بانک توسعه تعاون نیز از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد شده که دستورالعمل آن به استان ابلاغ و اجرای آن در دست اقدام است.

علمدار افزود: امسال مشکلات ۲۵ تعاونی در حوزه مالی و اعتباری پیگیری و برطرف شده و در بخش تعاونی‌های مسکن نیز چهار تعاونی در مسیر ساماندهی قرار گرفته‌اند.

وی بیان کرد: از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده، احیای یک تعاونی مسکن با ۵۵۰ عضو بود که با انتخاب هیئت‌مدیره جدید، فعالیت این تعاونی از سر گرفته شده و روند ساخت‌وساز آن در حال انجام است.

علمدار گفت: در سال جاری ۲ هزار و ۸۲۸ نفرساعت آموزش مجازی برای تعاونگران ارائه شده و ۲۷۰ مورد نظارت نیز بر فعالیت تعاونی‌ها انجام گرفته است.

معاون امور تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به جشنواره تعاونی‌های برتر تصریح کرد: امسال یک تعاونی از استان مرکزی در بخش اعتبار کارمندی به‌عنوان تعاونی برتر ملی انتخاب شد که شرکت تعاونی اعتبار کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اراک با ۲ هزار و ۱۳۵ عضو است.

وی افزود: در شیوه جدید، رتبه‌بندی تعاونی‌ها به‌صورت سیستمی و بر اساس اطلاعات، مدارک و مستندات ثبت‌شده در سامانه هوشمند و جامع بخش تعاون انجام می‌شود و تعاونی‌های برتر ملی و استانی بر مبنای رتبه کسب‌شده انتخاب خواهند شد.

علمدار گفت: همزمان با افتتاح ۲۴۴ طرح تعاونی در کشور، ۱۱ طرح در استان مرکزی با سرمایه‌گذاری ۶۷۰ میلیارد تومان و ایجاد ۸۸۱ فرصت شغلی در حوزه‌های صنعتی، معدنی و خدماتی به بهره‌برداری می‌رسد.

کد مطلب 6941935

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