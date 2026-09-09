به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد علمدار پیش از ظهر چهارشنبه همزمان با هفته تعاون در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ۲ هزار و ۳۰۰ تعاونی و اتحادیه فعال و در دست اجرا در استان وجود دارد که تعداد اعضای تعاونیها با احتساب اعضای تعاونیهای سهام عدالت به ۹۳۶ هزار و ۸۹۰ نفر رسیده است.
وی افزود: بخش تعاون استان مرکزی تاکنون زمینه اشتغال ۲۰ هزار و ۳۰۰ نفر را فراهم کرده و بیشترین تعداد تعاونیهای فعال استان در شهرستانهای ساوه، اراک و محلات قرار دارد؛ بهطوری که ساوه با ۳۸۴ تعاونی، اراک با ۳۷۰ تعاونی و محلات با ۲۹۶ تعاونی در صدر قرار دارند.
علمدار تصریح کرد: از هفته تعاون سال گذشته تاکنون ۵۲ شرکت تعاونی جدید در استان مرکزی تشکیل شده و یکهزار و ۹۴ فرصت شغلی نیز از این محل ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵۱۹ تعاونی در بخش خدمات، ۵۰۵ تعاونی در بخش کشاورزی، ۴۴۶ تعاونی در بخش صنعت و ۱۸۶ تعاونی در بخش مسکن فعالیت دارند و ۴۴۷ تعاونی نیز در سایر گرایشها از جمله اعتبار، معدن، فرش، حملونقل و سهام عدالت فعال هستند.
معاون امور تعاون ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از صادرات ۳۸ میلیون دلاری تعاونیهای استان خبر داد و افزود: این میزان صادرات بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به کشورهای هدف انجام شده است. همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴ میلیون دلار صادرات توسط تعاونیهای استان مرکزی ثبت شده که روسیه و ترکیه از جمله بازارهای هدف بودهاند.
وی تاکید کرد: تاکنون ۳۶۷ میلیارد تومان تسهیلات در این بخش پرداخت شده و تفاهمنامه جدید ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی با بانک توسعه تعاون نیز از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد شده که دستورالعمل آن به استان ابلاغ و اجرای آن در دست اقدام است.
علمدار افزود: امسال مشکلات ۲۵ تعاونی در حوزه مالی و اعتباری پیگیری و برطرف شده و در بخش تعاونیهای مسکن نیز چهار تعاونی در مسیر ساماندهی قرار گرفتهاند.
وی بیان کرد: از مهمترین اقدامات انجامشده، احیای یک تعاونی مسکن با ۵۵۰ عضو بود که با انتخاب هیئتمدیره جدید، فعالیت این تعاونی از سر گرفته شده و روند ساختوساز آن در حال انجام است.
علمدار گفت: در سال جاری ۲ هزار و ۸۲۸ نفرساعت آموزش مجازی برای تعاونگران ارائه شده و ۲۷۰ مورد نظارت نیز بر فعالیت تعاونیها انجام گرفته است.
معاون امور تعاون ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به جشنواره تعاونیهای برتر تصریح کرد: امسال یک تعاونی از استان مرکزی در بخش اعتبار کارمندی بهعنوان تعاونی برتر ملی انتخاب شد که شرکت تعاونی اعتبار کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اراک با ۲ هزار و ۱۳۵ عضو است.
وی افزود: در شیوه جدید، رتبهبندی تعاونیها بهصورت سیستمی و بر اساس اطلاعات، مدارک و مستندات ثبتشده در سامانه هوشمند و جامع بخش تعاون انجام میشود و تعاونیهای برتر ملی و استانی بر مبنای رتبه کسبشده انتخاب خواهند شد.
علمدار گفت: همزمان با افتتاح ۲۴۴ طرح تعاونی در کشور، ۱۱ طرح در استان مرکزی با سرمایهگذاری ۶۷۰ میلیارد تومان و ایجاد ۸۸۱ فرصت شغلی در حوزههای صنعتی، معدنی و خدماتی به بهرهبرداری میرسد.
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