به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلیزاده صبح دوشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی مرکز توانبخشی و نگهداری معلولان بهزیستی شهرستان خوسف با اشاره به گستردگی جغرافیایی و پراکندگی جمعیت در این شهرستان، اظهار کرد: خوسف با حدود ۱۶ هزار کیلومترمربع وسعت، سومین شهرستان پهناور خراسان جنوبی است و این گستردگی در کنار پراکندگی جمعیت، ارائه خدمات به اقشار مختلف بهویژه جامعه هدف بهزیستی را با شرایط ویژهای مواجه کرده است.
وی افزود: خوسف حدود ۲۸۰ روستا و آبادی دارد و فاصله مرکز شهرستان تا برخی نقاط روستایی به حدود ۲۰۰ کیلومتر میرسد؛ بنابراین تأمین زیرساختها، دسترسی عادلانه به خدمات و حمایت از خانوادههای نیازمند، نیازمند توجه ویژه دستگاههای اجرایی و حمایتی است.
فرماندار خوسف با اشاره به وجود محرومیت در برخی نقاط شهرستان، بیان کرد: در بازدیدهای میدانی از مناطق مختلف، خانوادههایی مشاهده شدهاند که با وجود برخورداری از حداقلهای زندگی، همچنان برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه هستند.
قلیزاده ادامه داد: حمایت از این خانوادهها باید از سطح پرداختهای حمایتی فراتر رفته و به سمت توانمندسازی پایدار، ایجاد فرصتهای برابر و فراهم کردن زمینه زندگی مستقل و عزتمندانه حرکت کند.
وی، تأمین مسکن مددجویان بهزیستی را یکی از مهمترین مطالبات شهرستان عنوان کرد و گفت: ۷۰ مددجوی تحت پوشش بهزیستی شهرستان که در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهر خوسف زمین دریافت کردهاند، برای احداث یا تکمیل واحدهای مسکونی خود نیازمند حمایت هستند.
فرماندار خوسف افزود: از این تعداد، ۳۵ خانوار عملیات ساخت واحد مسکونی خود را آغاز کردهاند اما برای تکمیل پروژه با کمبود منابع مالی مواجه هستند و ۳۵ خانوار دیگر نیز هنوز امکان آغاز عملیات ساخت را پیدا نکردهاند.
وی تصریح کرد: در همین راستا از رئیس سازمان بهزیستی کشور درخواست شد با توجه به شرایط این خانوادهها، برای هر یک از ۷۰ واحد مسکونی مبلغ پنج میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض اختصاص یابد که این درخواست مورد موافقت سیدجواد حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور قرار گرفت.
قلیزاده با قدردانی از رویکرد حمایتی رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: این تصمیم میتواند بخش قابل توجهی از دغدغه خانوادههای مددجوی شهرستان در حوزه مسکن را برطرف کند و مدیریت شهرستان نیز برای تسریع در روند ساخت و تکمیل این واحدها، همکاری و پیگیری لازم را انجام خواهد داد.
وی همچنین خواستار مساعدت سازمان بهزیستی برای تأمین لوازم ضروری خانوادههای نیازمند شد و گفت: انتظار داریم با مساعدت سازمان بهزیستی، زمینه تأمین ۵۰ دستگاه یخچال و ۵۰ دستگاه وسیله گرمایشی برای خانوادههای نیازمند تحت پوشش بهزیستی شهرستان خوسف فراهم شود.
فرماندار خوسف با تأکید بر اهمیت استمرار حمایتهای هدفمند از جامعه تحت پوشش بهزیستی، خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی باید حرکت از حمایتهای مقطعی به سمت توانمندسازی، ایجاد فرصتهای برابر و فراهم کردن زمینه زندگی مستقل و عزتمندانه برای افراد دارای معلولیت و سایر گروههای تحت پوشش باشد.
وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی مرکز نگهداری و توانمندسازی بهزیستی خوسف، این طرح را گامی مهم در ارتقای زیرساختهای خدمات اجتماعی شهرستان دانست و گفت: توسعه چنین مراکزی در کنار تأمین مسکن و حمایتهای معیشتی، میتواند مسیر توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف بهزیستی را هموارتر کند.
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