کلنگ احداث موسسه جامع خدمات اوتیسم در بیرجند به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه در ادامه سفر رئیس سازمان بهزیستی کشور، کلنگ احداث موسسه جامع خدمات اوتیسم در زمینی به مساحت حدود ۶ هزار مترمربع در بیرجند به زمین زده شد.

این موسسه در سه فاز و طی سه سال توسط خیران در بیرجند احداث خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: سفر به خراسان جنوبی همراه با برکات بسیاری برای ما بود و از مردم بیرجند و به‌ویژه خیران این استان چیزهای بسیاری یاد گرفتیم.

حسینی خاطرنشان کرد: میزان بالای مشارکت خیران خراسان جنوبی در حوزه‌های مختلف مرتبط با بهزیستی، خستگی ما را از بین برد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ۲۶۸ مرکز اوتیسم در کشور وجود دارد که با ساخت این مرکز، تعداد مراکز اوتیسم کشور به ۲۶۹ مرکز خواهد رسید.