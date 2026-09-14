به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مقدم، رئیس اداره صمت چناران صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نمایشگاه اقتصاد منطقهای مقاومتی در چناران با تمرکز بر تقویت تولید داخلی، حمایت از مشاغل و توسعه بازار محصولات بومی در سالن نهم دی برپا شد، نمایشگاهی که حضور گسترده فعالان صنفی و صاحبان کسب و کارهای خانگی، آن را به بستری برای ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با مردم تبدیل کرده است.
رئیس اداره صمت چناران بیان کرد: در این نمایشگاه منطقهای، تعدادی از واحد های صنفی فعال در حوزه لوازمالتحریر در کنار دارندگان پروانه مشاغل خانگی حضوریافته و محصولات و خدمات خود را به شهروندان ارائه میدهند.
وی افزود: یکی از محورهای اصلی برگزاری این نمایشگاه، ایجاد زمینه برای عرضه مستقیم محصولات و تقویت چرخه تولید تا مصرف است، رویکردی که میتواند ضمن کاهش واسطهگری، به رونق فروش تولیدات داخلی و افزایش انگیزه فعالان کسب و کارهای خانگی کمک کند.
مقدم خاطرنشان کرد: حضور صاحبان مشاغل خانگی در این رویداد، جلوهای از ظرفیت قابل توجه اقتصاد در چناران است، ظرفیتی که با فراهم شدن بستر مناسب برای معرفی، عرضه و بازاریابی محصولات، میتواند به یکی از پایههای توسعه اشتغال و درآمد پایدار خانوارها تبدیل شود.
رئیس اداره صمت چناران در ادامه گفت: حضور واحدهای صنفی لوازمالتحریرو کالاهای اساسی امکان دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز را در فضایی متمرکز فراهم کرده و نمایشگاه را به محلی برای پیوند ظرفیتهای تولیدی و خدماتی در این شهرستان با نیازهای روزمره شهروندان تبدیل کرده است.
وی عنوان کرد: نمایشگاه اقتصاد منطقهای مقاومتی در سالن نهم دی چناران، علاوه بر عرضه کالا و خدمات، تصویری از توانمندیهای اقتصادی فعالان این شهرستان ارائه میدهد، ظرفیتی که میتواند با حمایت هدفمند و ایجاد بازار پایدار، نقش مؤثرتری در اشتغالزایی، تقویت تولید داخلی و افزایش تابآوری اقتصادی منطقه ایفا کند.
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