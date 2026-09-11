به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین رضایی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در امامزاده سیدحمزه(ع برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: ایران اسلامی در عرصه‌های دفاعی، پزشکی، علمی و تولیدی به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته و در حوزه اقتصادی نیز ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه روابط با کشورهای منطقه وجود دارد.

امام جمعه موقت کاشمر افزود: تولیدکنندگان باید با افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها به اقتصاد کشور کمک کنند و خانواده‌ها نیز با مدیریت مصرف، کاهش دورریز مواد غذایی، استفاده کمتر از خودرو در مسیرهای کوتاه و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سهم خود را در مقاومت اقتصادی ایفا کنند.

وی با اشاره به سالروز کشتار مردم فلسطین در صبرا و شتیلا اظهار کرد: مسئله فلسطین امروز به یک مطالبه جهانی تبدیل شده و حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطین در میان افکار عمومی جهان، حتی در آمریکا، افزایش یافته است.

رضایی با گرامیداشت روز صنعت کفش و فوریت‌های پزشکی، از تلاش کارگران، تولیدکنندگان صنعت کفش و نیروهای اورژانس و جامعه پزشکی برای خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.