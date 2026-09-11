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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

مقاومت اقتصادی با افزایش تولید و مدیریت مصرف محقق می‌شود

مقاومت اقتصادی با افزایش تولید و مدیریت مصرف محقق می‌شود

کاشمر- امام جمعه موقت کاشمر گفت: تولیدکنندگان باید با افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها به اقتصاد کشور کمک کنند و خانواده‌ها نیز با مدیریت مصرف سهم خود را در مقاومت اقتصادی ایفا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین رضایی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در امامزاده سیدحمزه(ع برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: ایران اسلامی در عرصه‌های دفاعی، پزشکی، علمی و تولیدی به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته و در حوزه اقتصادی نیز ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه روابط با کشورهای منطقه وجود دارد.

امام جمعه موقت کاشمر افزود: تولیدکنندگان باید با افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها به اقتصاد کشور کمک کنند و خانواده‌ها نیز با مدیریت مصرف، کاهش دورریز مواد غذایی، استفاده کمتر از خودرو در مسیرهای کوتاه و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سهم خود را در مقاومت اقتصادی ایفا کنند.

وی با اشاره به سالروز کشتار مردم فلسطین در صبرا و شتیلا اظهار کرد: مسئله فلسطین امروز به یک مطالبه جهانی تبدیل شده و حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطین در میان افکار عمومی جهان، حتی در آمریکا، افزایش یافته است.

رضایی با گرامیداشت روز صنعت کفش و فوریت‌های پزشکی، از تلاش کارگران، تولیدکنندگان صنعت کفش و نیروهای اورژانس و جامعه پزشکی برای خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.

کد مطلب 6943999

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