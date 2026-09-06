خبرگزاری مهرـ گروه استانها، عاطفه وفائیان: در دل تپنده شبها، آنگاه که هیاهوی روز فرو مینشیند و سکوت شهر را فرا میگیرد، جریانی عمیق و خروشان در رگهای این سرزمین به حرکت درمیآید که معنای دقیق «همبستگی» را بازتعریف میکند. این حضور مستمر و بیدریغ، بیش از آنکه یک گردهمایی میدانی باشد، تجلی ارادهای پولادین است که در سختترین شرایط، میان سرما و گرما، عطر ایمان و اتحاد را به خیابانها میآورد. حضوری که بیهیچ تزلزلی، پیوند ناگسستنی خویش را با آرمانهایش فریاد میزند.
آنچه این کشور را در برابر توفانهای سهمگین بدخواهان سرپا نگاه داشته، نه ابزارهای متعارف قدرت، که این سرمایه عظیم انسانی است؛ ظرفیتی که هیچ کشوری به سادگی به آن دست نمییابد و هیچ تهدیدی توان هماوردی با آن را ندارد.
برای ناظران بیرونی و کژاندیشان داخلی که در پی تفرقه و نفوذ هستند، این شبزندهداریهای مقتدرانه، پیامی صریح و بیپرده دارد؛ مردم، همپای ارزشهای خود ایستادهاند و هیچ شکافی میان آنان و مسیر مقاومت وجود ندارد. این تجمعات، سدی نفوذناپذیر در برابر مزدوران و بدخواهانی است که گمان میکردند با غبارآلود کردن فضا، میتوانند مسیر عزیمت ملت را تغییر دهند.
این حضور جمعی، خط بطلانی بر تمام گمانهزنیهای سست دشمنان کشید و ثابت کرد که این ملت، نه خسته است و نه راه را گم کرده است. چنین وفاداری شگرفی، امانتی است سترگ بر دوش کارگزاران و مسئولان. نباید نگاهی ابزاری و مقطعی به این سرمایه عظیم اجتماعی داشت؛ بلکه باید آن را به مثابه یک ضرورت راهبردی نگریست.
تجمعات شبانه، پشتوانه راهبردی نظام و سد نفوذ دشمن
علیاصغر نخعیراد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبیین دستاوردهای تجمعات شبانه مردمی، این حضور را یک پشتوانه استراتژیک برای کشور و نظام دانست که نقشی حیاتی در تعیین سرنوشت تقابل با دشمنان دارد و اظهار کرد: نخستین دستاورد این حضور، اثبات این حقیقت به دشمنان است که آنان نه با یک نظام، بلکه با یک ملت طرف هستند؛ ملتی که حتی در سختترین شرایط بمباران، شبانه به صحنه میآیند و شعار انتقام و مقاومت سر میدهند. همچنین دومین اثر این تجمعات، مرعوب ساختن عناصر و مزدوران داخلی دشمن است. این حضور گسترده و مقتدرانه باعث شده تا جریانهای همسو با بیگانه، میدان را خالی کرده و جرئت همراهی با اربابان خود را از دست بدهند.
این نماینده مجلس، برداشتن فاصله میان امام امت و مردم را از دیگر برکات این تجمعات خواند و تأکید کرد: این حضور، بهانههایی را که برخی با ژست دلسوزی برای مردم مطرح میکنند تا مسیر مقاومت را تغییر دهند، بیاثر کرده است. مردم با حضور مستقیم خود ثابت کردند که خسته نیستند و هر شب تقاضای خود را برای ادامه مسیر مقاومت و ضربه زدن به دشمن فریاد میزنند.
وی خاطرنشان کرد: این تجمعات، نه تنها یک حرکت نمادین، بلکه یک پشتوانه واقعی برای رزمندگان و نظام جمهوری اسلامی ایران است.
ضرورت حفظ انسجام ملی و دیپلماسی هوشمندانه در کنار اقتدار
محمدحسن ساقی، رئیس خانه احزاب خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط حساس کنونی کشور، حضور مردم در صحنه را عامل اصلی حفظ انسجام و همدلی ملی دانست و اظهار کرد: تجمعات شبانه میتواند نمادی از وحدت، همبستگی و حمایت مردم از کشور، دولت و کارگزاران نظام باشد؛ البته این حضور باید در فضایی آرام، مسئولانه و با رعایت حقوق عمومی انجام شود.
رئیس خانه احزاب افزود: هدف از این اقدامات، انتقال این پیام به داخل و خارج است که مردم در کنار کشور و مسئولان خود ایستادهاند و از تصمیمات نهادهای مسئول، بهویژه شورای عالی امنیت ملی، حمایت میکنند.
وی گفت: اقتدار واقعی تنها در میدان نظامی تعریف نمیشود؛ اقتدار یعنی کشوری که امنیت دارد، اقتصادش فعال است، مردمش امیدوارند، و در عرصه بینالمللی میتواند با قدرت مذاکره کند.
ساقی با خطاب قرار دادن مردم و مسئولان، بر ضرورت حفظ آرامش تأکید کرد و افزود: پیام من به مردم این است که اجازه ندهیم فشار خارجی، اختلاف داخلی ایجاد کند همچنین از مسئولان میخواهم تا با استفاده از ظرفیت کارشناسی، تصمیمات سنجیده اتخاذ کنند و با جامعه شفافتر سخن بگویند.
رئیس خانه احزاب تأکید کرد: تمروز کشور بیش از هر زمان دیگری به عقلانیت و وحدت نیاز دارد. آنچه باید محور تصمیمگیری باشد، منافع ملی، امنیت مردم، حفظ اقتدار کشور و آینده ایران است.
مشارکت مردمی بزرگترین مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی است
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به جایگاه ویژه پشتوانه مردمی در نظام اسلامی اظهار کرد: مشارکت و همراهی مردم یکی از بزرگترین مؤلفههای قدرت در معادلات جهانی است؛ ظرفیتی منحصربهفرد که دستیابی به آن برای هر کشوری میسر نیست. امروزه در بسیاری از کشورها مشارکت عمومی بسیار کمرنگ است و در صورت نیاز، تنها با تحمیل هزینههای گزاف و در شرایطی ویژه میتوانند مردم را همراه سازند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: بحمدالله در جمهوری اسلامی ایران، اصلیترین و مهمترین مؤلفه قدرت، همانا حضور مردم است. پیوند ناگسستنی آحاد جامعه با رهبر معظم انقلاب همواره بزرگترین فرصتها را برای اعتلای کشور رقم زده و بزرگترین و پیچیدهترین تهدیدها را بهراحتی مهار و دفع کرده است؛ واقعیتی بنیادین و شگرف که درک عمق آن شاید حتی در تصور برخی نگنجد.
وی با اشاره به حضور میدانی و استوار اقشار مختلف تصریح کرد: موضوع حضور مردم تنها محدود به مشارکت در یک راهپیمایی یا تظاهرات مقطعی نیست؛ بلکه ایستادگی و حضور مستمر مردم در صحنه (آن هم بهصورت شبانهروزی، با هزینههای شخصی و در شرایط دشوار سرما و گرما) مسئلهای نیست که بتوان بهسادگی از کنار آن گذشت. باید قدردان حقیقی این ظرفیت عظیم بود و پاسخگویی به مطالبات این مردم غیور را در اولویت قرار داد.
پژمانفر بر ضرورت پرهیز از رفتارهای نمادین تأکید کرد و گفت: ما بههیچعنوان نباید نگاهی ابزاری به سرمایه اجتماعی و مؤلفه حضور مردمی داشته باشیم. واقعیت این است که سایر عناصر قدرت از جمله توانمندی نظامی و ابزارهای دیپلماسی، تنها زمانی واجد ارزش و اثرگذاری حقیقی هستند که با مشارکت و حضور مردم پشتیبانی شوند؛ از این رو پیگیری مطالبات مردم در حوزههای مختلف، بهویژه در بخشهای اقتصادی و سیاسی، امری ضروری است که باید با اهتمام ویژه عملیاتی و اجرایی شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشاهدات عینی خویش از گفتگوهای چهرهبهچهره با آحاد جامعه در جریان حضور میدانی شبانه در تهران و مشهد، خاطرنشان کرد: تجربه حضور در میان تجمعات مردمی نشان میدهد که مردم از مسئولان جلوتر هستند. مطالبات جامعه بسیار اصیل و عمیق است؛ آنان از سویی پایداری و ثباتقدم خود را بهعنوان پشتوانهای محکم به میدان آوردهاند و استقامت و ایستادگی مسئولان را انتظار دارند، و از سوی دیگر خواستههای اقتصادی خود را با جدیت و پایمردی پیگیری میکنند که پاسخگویی به این وفاداری، وظیفه انکارناپذیر مدیران است.
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