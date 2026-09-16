افتتاح ۴ پروژه بزرگ صنعتی در خراسان رضوی با حضور وزیر صمت

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بهرهبرداری از فاز عملیاتی طرح توسعه شرکت داروسازی، بخش عملیات فرآوری دو کارخانه صنایع غذایی و افتتاح فاز تکمیلی صنایع فولاد نیشابور، صبح چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، رضا علیزاده رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان دستگاههای اقتصادی و مدیران استانی برگزار شد.
فعالیت ۲۰۰ واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی فریمان
در ابتدای این مراسم، احسان قاضیزاده هاشمی نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در محدوده جغرافیایی شرق استان یعنی از مشهد تا مرز ترکمنستان، حوزه انتخابیه مردم فریمان و سرخس است. در این محدوده ما ۸ شهرک صنعتی با ۳۸۰ واحد صنعتی متوسط و بزرگ داریم که بیش از ۲۰۰ مورد از اینها بهطور خاص در فریمان فعال است.
وی افزود: بیش از ۶۷ مگاوات برق در این واحدها مصرف میشود و از ۲۱ واحد بزرگ صنعتی استان که برق خود را از بورس انرژی تأمین میکنند، ۱۱ کارخانه در شهرکهای صنعتی فریمان فعالیت دارند. این نشاندهنده تمرکز مصرف انرژی در این محدوده است که باید مدیریت شود.
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