به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ستاد توسعه و پیشرفت بانوان استان به‌منظور هماهنگی و برنامه‌ریزی برای برپایی این رویداد اقتصادی صبح پنج شنبه به ریاست معصومه باقری مشاور استاندار و مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری همدان برگزار شد.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری همدان در این نشست با تاکید بر اهمیت توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف، اظهار کرد: هدف اصلی از برپایی این نمایشگاه، حمایت همه‌جانبه از بانوان فعال اقتصادی بازاریابی مناسب و کمک به تجاری‌سازی محصولات و تولیدات این قشر است.

باقری با اشاره به لزوم هم‌افزایی و مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی افزود: تمامی دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط باید برای ارتقای سطح کیفی نمایشگاه و همچنین شناسایی و تسهیل شرایط حضور حداکثری بانوان کارآفرین و تولیدکننده پای کار باشند.

گفتنی است دومین نمایشگاه توانمندی‌های بانوان استان همدان از ۱۳ تا ۱۷ مهر ماه در محل نمایشگاه‌های بین المللی استان همدان برگزار می‌شود و محصولات متنوعی در بخش‌های صنایع‌دستی، مشاغل خانگی، تولیدات کشاورزی و دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان در معرض دید و خرید عموم قرار خواهد گرفت.