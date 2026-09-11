به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدقاسم دهقانی در ایراد خطبه‌های نماز جمعه امروز بجستان، با بررسی ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی، بر ضرورت برخورد قاطع مسئولان با سودجویان و تقویت نظارت بر بازار تأکید کرد.

امام جمعه بجستان با اشاره به تغییرات اخیر در نرخ بنزین، افزود: دغدغه اصلی نه صرفاً نرخ خودِ کالا، بلکه پیامدهای تورمی و زنجیره‌ای آن بر سایر اقلام و معیشت مردم است.

وی با انتقاد از ضعف در مکانیزم‌های نظارتی، افزود: رها بودن بازار و نبود نظارت دقیق، فرصت را برای فعالیت سودجویان فراهم کرده است؛ لذا مسئولان موظف‌اند با جدیت تمام، از حقوق مردم در برابر این آسیب‌ها صیانت کنند.

دهقانی با ستایش حضور پرشور مردم در تجمعات و راهپیمایی‌ها، این مشارکت را فراتر از یک تجمع ساده، «پیامی مقتدرانه به دشمنان مبنی بر پایداری ملت» و «تأمین‌کننده پشتوانه معنوی مسئولان» دانست.

امام جمعه بجستان در ادامه، ضمن تجلیل از پیروزی‌های مستمر محور مقاومت در منطقه، بر لزوم حفظ انسجام ملی و حرکت در مسیر ولایت فقیه به عنوان تنها راهکار عبور از بحران‌ها تأکید کرد.