به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در نشست مشترک وزارت بهداشت با ارکان شورای اطلاعرسانی دولت درباره عملکرد این وزارتخانه که با حضور محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، از خدمات شبانهروزی کارکنان وزارت بهداشت در یک سال گذشته قدردانی کرد.
وی گفت: از مجموعه وزارت بهداشت بابت تمام زحماتی که شبانهروز در سال گذشته و در ایام جنگ، بحرانها و مشکلات کشور متحمل شدند، قدردانی میکنم.
حضرتی با اشاره به آغاز به کار دولت چهاردهم اظهار کرد: دولت چهاردهم از همان ابتدای فعالیت با بحرانهای همزمان مواجه شد. اینگونه نبود که تنها یک بحران وجود داشته باشد، بلکه دولت از روز نخست با چالشهای متعددی روبهرو شد که یکی از مهمترین آنها بدهیهای انباشته بود.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت افزود: در همه وزارتخانهها با بحران جدی بدهی مواجه بودیم؛ وزارت بهداشت ۱۲۰ همت بدهی داشت، وزارت نیرو با بدهیهای سنگین روبهرو بود و وزارت جهاد کشاورزی تنها در یک قلم ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بدهی داشت. علاوه بر این، بدهی به پرستاران، بازنشستگان و سایر تعهدات نیز به دولت چهاردهم منتقل شده بود.
وی با اشاره به تحولات امنیتی منطقه گفت: ترور شهید هنیه آغاز یک جنگ و اعلام رسمی آن بود و سه روز بعد نیز سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت. همزمان کشور با خشکسالی مواجه شد که در سالهای گذشته سابقه نداشت.
حضرتی ادامه داد: پس از جنگ، بحران و حوادث دیماه نیز شکل گرفت که یک داستان براندازانه عجیب و غریب بود. همچنین شهادت رهبر عزیز، اتفاقی تلخ و پیچ تاریخی مهمی بود که مدیریت آن با وجود جریانها، جناحها و تفکرات مختلف کشور اهمیت ویژهای داشت.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت تصریح کرد: با وجود رهبری باتجربه که پیش از انقلاب، حین انقلاب و پس از انقلاب شناخت دقیقی از جریانها، مسائل خارجی و شخصیتهای سیاسی داشت، کشور از بحران ها عبور کرد. هر یک از این بحرانها بهتنهایی میتوانست نه فقط یک دولت، بلکه یک نظام را از هم بپاشد، در حالی که دشمن نیز بارها ادعای فروپاشی ایران را مطرح کرده بود.
حضرتی با تأکید بر ضرورت مرور گذشته برای ساختن آینده گفت: در همان مقطع، ترامپ به منطقه آمد، مانور نظامی گستردهای در خلیج فارس برگزار کرد، قراردادهای هزار میلیارد دلاری با عربستان و قطر امضا کرد و با هواپیمای ویژه به امارات رفت؛ همزمان نیز تهدیدهای شدیدی علیه ایران مطرح میشد.
وی افزود: امروز نیز سخن از تصرف ایران، تسلیم بدون قید و شرط و حتی نابودی تمدن ایرانی مطرح میشود که دیگر در چارچوب تهدیدهای معمول قرار نمیگیرد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با طرح این پرسش که «چگونه باقی ماندیم؟» اظهار کرد: مهمترین موضوع این است که چگونه کشور از هم نپاشید و توانست حوزه سلامت، لجستیک، پشتیبانی از نیروهای مسلح، معیشت، انرژی و سایر بخشها را اداره کند و از این بحرانها سربلند و سرافراز خارج شود.
وی تأکید کرد: امروز پرونده وزارت بهداشت سراسر افتخار، سرافرازی و سربلندی است و در دیگر بخشهای کشور نیز اقدامات مهمی انجام شده است.
حضرتی با اشاره به مدیریت حوزه سوخت و کالا گفت: در یک ساعت انبارهای نفت شهرری و شهران هدف حمله قرار گرفتند، اما مردم حتی با کمبود یک قطره بنزین یا اختلال در تأمین کالا مواجه نشدند و انبارها و فروشگاهها مملو از کالا باقی ماند.
وی افزود: عبور از این بحرانها نتیجه یک رابطه دوطرفه میان دولت و مردم بود.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت ادامه داد: پیش از آغاز دولت چهاردهم از وجود حدود ۱۰۰ بحران سخن گفته میشد که بعداً به هفت بحران اصلی رسید، اما به اعتقاد من دو بحران اساسی کشور، ناامیدی نسبت به آینده و بیاعتمادی نسبت به مسئولان بود.
حضرتی گفت: این مشکلات به طور کامل حل نشده، اما تا حد زیادی اعتماد میان مردم، حاکمیت و رئیسجمهور شکل گرفت و در سایه عملکرد دقیق، روایتهای لحظهبهلحظه و روایتهای درست، امید در جامعه افزایش یافت.
وی خاطرنشان کرد: همین امید باعث شد در شرایط جنگی رفتارهای هیجانی و هجوم مردم به بازار برای خرید کالاهای اساسی شکل نگیرد.
حضرتی تصریح کرد: اعتماد میان دولت و ملت و امید به آینده موجب شد دولت بتواند آرامش ایجاد کند و در رأس این اعتماد، راستگویی، صداقت و سلامت مدیران و شخص رئیسجمهور قرار داشت.
وی افزود: آقای پزشکیان بارها تأکید کرده که دروغ نخواهد گفت. آقای ظفرقندی را نیز سالهاست میشناسم؛ از دوران حضورش در آموزش و پرورش و وزارت بهداشت تا امروز که وزیر بهداشت است و موفقیت او در جشنواره شهید رجایی را تبریک میگویم.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت تأکید کرد: این موفقیت به دلیل آن است که شخص آقای ظفرقندی نمیتواند دروغ بگوید و صداقت و سلامت را سرلوحه کار خود قرار داده است. سلامت مسئول و راستگویی اوست که اعتماد ایجاد میکند.
حضرتی با اشاره به پایههای اعتماد گفت: اعتماد دو پایه دارد؛ راستگویی و صداقت، و سلامت عملکرد. عملکرد سالم گذشته، اطمینان مردم را ایجاد میکند و این مرحله با موفقیت طی شده است.
وی در پایان تأکید کرد: امروز نیز در شرایطی که مردم هوشیار و بیدار هستند، جنگ همچنان ادامه دارد و دشمن در داخل و خارج کشور مشغول توطئه است، باید صادقانه با مردم سخن گفت و روایتها را صادقانه، دقیق و بهموقع در اختیار افکار عمومی قرار داد.
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