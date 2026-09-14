به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در فضای مجازی نوشت: گرداب هرمز پوشالیبودن یک هژمونی را عیان کرد! آمریکا با توهم سلطهی انرژی، حالا برای مداخله اضطراری دولت در ظرفیتهای حیاتی، ناچاراً "قانون تولید دفاعی" ایام جنگ کره را از قفسه بیرون میآورد؛ چون پالایشگاههایش توان جبران حماقت ترامپ در شکاف عرضه سوخت را ندارد.
وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم نوشت: آمریکا با توهم سلطهی انرژی، حالا برای مداخله اضطراری دولت در ظرفیتهای حیاتی، ناچاراً "قانون تولید دفاعی" ایام جنگ کره را از قفسه بیرون میآورد.
کد مطلب 6946430
نظر شما