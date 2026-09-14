شتاب عملیات بهسازی آزادراه تبریز–زنجان با فعالیت ۸ اکیپ

عبدالحسین علیاکبری در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت عملیات بهسازی آزادراه تبریز–زنجان اظهار کرد: با هدف تسریع در روند اجرای پروژه و ارتقای ایمنی تردد در این محور مهم، هشت اکیپ پیمانکاری بهصورت همزمان در بخشهای مختلف آزادراه مشغول فعالیت هستند.
وی افزود: تاکنون عملیات بهسازی و روکش آسفالت در ۴۹ کیلومتر از مسیر به پایان رسیده و اکیپهای اجرایی با حداکثر توان در حال ادامه عملیات در سایر بخشهای آزادراه هستند.
علیاکبری با اشاره به حجم عملیات انجامشده گفت: تاکنون ۱۳۰ هزار تن آسفالت در این پروژه مصرف شده که بیانگر گستردگی عملیات عمرانی برای اصلاح و ارتقای کیفیت رویه آسفالتی این محور است.
تأمین اعتبار پروژه بدون مشکل است
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانشرقی درباره وضعیت تأمین منابع مالی پروژه نیز اظهار کرد: خوشبختانه با حمایت سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور، مشکلی در تأمین اعتبارات مورد نیاز این پروژه وجود ندارد و منابع مالی لازم پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، مهمترین محدودیت برای افزایش سرعت عملیات، زمان باقیمانده از فصل کاری و شرایط آبوهوایی استان است.
علیاکبری خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی روکش و آسفالت آزادراه تبریز–زنجان با تمام ظرفیت تا پایان فصل کاری ادامه خواهد داشت تا بخش بیشتری از مسیر برای تردد ایمن و روان آماده شود.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم فعالیت اکیپهای اجرایی و همکاری پیمانکاران، عملیات بخشهای باقیمانده مطابق برنامه زمانبندی و پیش از نامساعد شدن شرایط جوی به پایان برسد.
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