سرمست: همه الزامات بازگشایی مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی، با اشاره به کسب رتبه برتر استان در ارزیابی شاخص‌های آموزشی و پرورشی، اظهار کرد: این موفقیت حاصل تلاش مجموعه مدیران، معلمان، عوامل اجرایی و دانش‌آموزان است، اما حفظ و تثبیت این جایگاه اهمیت بیشتری دارد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات و نیازهای دانش‌آموزان افزود: اقدامات و برنامه‌های آموزش و پرورش زمانی اثربخش خواهد بود که از سوی جامعه هدف، یعنی دانش‌آموزان، مورد پذیرش قرار گیرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به شرایط پیش‌رو برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: با توجه به شرایط ناشی از جنگ اخیر، نوعی نگرانی و عدم اطمینان در میان خانواده‌ها ایجاد شده است، اما تا اطلاع ثانوی سیاست آموزش و پرورش و حاکمیت، بر حضوری بودن مدارس و دانشگاه‌هاست.

سرمست ادامه داد: تحقق این سیاست نیازمند زمینه‌سازی و آمادگی مناسب است و تمامی دستگاه‌های مسئول باید اقدامات لازم برای فراهم کردن شرایط مطلوب بازگشایی مدارس را در دستور کار قرار دهند.

وی همچنین بر آماده‌سازی پروژه‌های آموزشی تأکید کرد و گفت: مدارسی که برای افتتاح در آغاز سال تحصیلی تعهد شده‌اند باید به‌موقع آماده بهره‌برداری شوند.

آذربایجان‌شرقی باید در عدالت آموزشی پیشتاز باشد

استاندار آذربایجان‌شرقی در ادامه با اشاره به اجرای نهضت عدالت آموزشی در استان، اظهار کرد: آذربایجان‌شرقی باید در حوزه عدالت آموزشی در جمع استان‌های برتر کشور قرار گیرد و با توجه به جایگاه استان، کسب رتبه دوم به بعد برای ما قابل قبول نیست.

وی بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی را ضروری دانست و افزود: مولدسازی، مسئولیت‌های اجتماعی بخش‌های اقتصادی و ظرفیت خیرین باید برای توسعه فضاهای آموزشی به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.

سرمست با اشاره به ظرفیت بالای خیرین در آذربایجان‌شرقی گفت: استان مهد خیرین است و باید از این ظرفیت در کنار مسئولیت‌های اجتماعی بخش صنعت و سایر بخش‌های اقتصادی برای ارتقای زیرساخت‌های آموزشی استفاده کرد.

توسعه هنرستان‌های جوار صنعت در دستور کار

وی با تأکید بر اهمیت آموزش‌های مهارتی، توسعه هنرستان‌های جوار صنعت را از دیگر اولویت‌های استان عنوان کرد و گفت: بخشی از این موضوع از سوی مدیریت استان در حال پیگیری است و با توجه به صنعتی بودن آذربایجان‌شرقی، توسعه آموزش‌های مهارتی و هنرستان‌های جوار صنعت نیازمند توجه ویژه است.

استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: تقویت این بخش می‌تواند زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر و متناسب با نیاز صنایع استان را فراهم کرده و به افزایش توفیقات آموزشی و اقتصادی منجر شود.

کیفیت آموزشی باید همپای پروژه‌های کلان استان باشد

سرمست در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: در این سفر، پروژه‌های عمرانی و فرهنگی استان از جمله کریدورهای آزادراهی و ریلی، اتصال خاوران به ایستگاه مرکزی، چشمه ثریا و طرح انتقال آب ارس به تبریز مورد بررسی و بازدید قرار گرفت.

وی افزود: این بازدیدها موجب شد مسئولان کشوری از نزدیک در جریان وضعیت موجود و مطالبات استان قرار گیرند و قرار گرفتن دبیرستان فردوسی در کنار پروژه‌های کلان عمرانی، نشان‌دهنده اهمیت نظام آموزشی در نگاه مدیریت استان است.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به جایگاه تاریخی دبیرستان فردوسی گفت: این مدرسه چهره‌های مهم و ماندگاری را به جامعه معرفی کرده و باید نگاه به تبریز به عنوان مهد آموزش نوین و نخبه‌پروری تقویت شود.

سرمست تأکید کرد: کیفیت نظام آموزشی استان باید همپای سایر پروژه‌های مهم توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد و ارتقای آموزش و پرورش به عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه استان دنبال شود.

وی در پایان بر همکاری همه اعضای شورای آموزش و پرورش برای فراهم کردن مقدمات بازگشایی مدارس تأکید کرد و گفت: فلسفه تشکیل این شورا، استفاده از خرد جمعی و مشورت است و باید از این ظرفیت برای موفقیت آموزش و پرورش در مأموریت‌های خود استفاده شود.