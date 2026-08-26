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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۴۸

ضوابط ویژه ساخت‌وساز در فاز دوم خاوران تبریز تصویب شد

ضوابط ویژه ساخت‌وساز در فاز دوم خاوران تبریز تصویب شد

تبریز- مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی از باز شدن گره ۳۰ ساله اراضی فاز دوم خاوران تبریز با الحاق این محدوده به شهر و تصویب ضوابط جدید ساخت‌وساز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نجفیان شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به بلاتکلیفی اراضی فاز دوم خاوران تبریز در سه دهه گذشته، اظهار کرد: این موضوع به یکی از دغدغه‌های استانی تبدیل شده بود و با پیگیری‌های مستمر اداره‌کل راه و شهرسازی و استانداری آذربایجان‌شرقی و انتقال موضوع به سطح وزارتخانه، سرانجام تعیین تکلیف شد.

وی افزود: اراضی خاوران ۲ به محدوده شهر تبریز الحاق و ضوابط ماده ۱۴ ویژه این پهنه نیز تصویب شد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: این الحاق در قالب «باغ کشاورزی» انجام شده و با اصلاح تقسیمات سیاسی بخش باسمنج که با پیگیری استانداری محقق شد، زمینه برای تعیین تکلیف این اراضی فراهم شد.

نجفیان گفت: ماده ۱۴ ویژه باغات تبریز نیز در استان به تصویب رسید و پس از دفاعیات انجام‌شده، به تأیید شورای عالی رسید.

وی درباره ضوابط ساخت‌وساز در فاز دوم خاوران تبریز نیز اظهار کرد: بر اساس ضوابط تعیین‌شده، قطعات هزار مترمربعی برای این اراضی در نظر گرفته شده و مالکان می‌توانند نسبت به احداث بنای دو طبقه با مجموع زیربنای ۳۰۰ مترمربع اقدام کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی همچنین به موضوع تلاقی قطعه شش آزادراه تبریز ـ ارومیه با محدوده فاز دوم خاوران اشاره کرد و گفت: با درخواست شهرداری برای خروج مسیر آزادراه از این محدوده، جلسات تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله شرکت ساخت و معاونت عمرانی استانداری برگزار شد.

وی افزود: در نهایت با دستور به مشاور پروژه، مسیر آزادراه به‌منظور تأمین منافع توسعه شهری جابه‌جا شد و مقرر شد این آزادراه از خارج محدوده فاز دوم خاوران احداث شود.

نجفیان با تأکید بر اینکه مردم و مدیریت شهری ذی‌نفعان اصلی خاوران ۲ هستند، خاطرنشان کرد: با تصویب و ابلاغ ضوابط قانونی، اکنون مسئولیت در مرحله بعد بر عهده شهرداری است تا هرچه سریع‌تر طرح آماده‌سازی را تدوین کند و زمینه تفکیک اصولی و واگذاری زمین‌ها به صاحبان سهم فراهم شود.

کد مطلب 6928003

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