به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نجفیان شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به بلاتکلیفی اراضی فاز دوم خاوران تبریز در سه دهه گذشته، اظهار کرد: این موضوع به یکی از دغدغه‌های استانی تبدیل شده بود و با پیگیری‌های مستمر اداره‌کل راه و شهرسازی و استانداری آذربایجان‌شرقی و انتقال موضوع به سطح وزارتخانه، سرانجام تعیین تکلیف شد.

وی افزود: اراضی خاوران ۲ به محدوده شهر تبریز الحاق و ضوابط ماده ۱۴ ویژه این پهنه نیز تصویب شد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: این الحاق در قالب «باغ کشاورزی» انجام شده و با اصلاح تقسیمات سیاسی بخش باسمنج که با پیگیری استانداری محقق شد، زمینه برای تعیین تکلیف این اراضی فراهم شد.

نجفیان گفت: ماده ۱۴ ویژه باغات تبریز نیز در استان به تصویب رسید و پس از دفاعیات انجام‌شده، به تأیید شورای عالی رسید.

وی درباره ضوابط ساخت‌وساز در فاز دوم خاوران تبریز نیز اظهار کرد: بر اساس ضوابط تعیین‌شده، قطعات هزار مترمربعی برای این اراضی در نظر گرفته شده و مالکان می‌توانند نسبت به احداث بنای دو طبقه با مجموع زیربنای ۳۰۰ مترمربع اقدام کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی همچنین به موضوع تلاقی قطعه شش آزادراه تبریز ـ ارومیه با محدوده فاز دوم خاوران اشاره کرد و گفت: با درخواست شهرداری برای خروج مسیر آزادراه از این محدوده، جلسات تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله شرکت ساخت و معاونت عمرانی استانداری برگزار شد.

وی افزود: در نهایت با دستور به مشاور پروژه، مسیر آزادراه به‌منظور تأمین منافع توسعه شهری جابه‌جا شد و مقرر شد این آزادراه از خارج محدوده فاز دوم خاوران احداث شود.

نجفیان با تأکید بر اینکه مردم و مدیریت شهری ذی‌نفعان اصلی خاوران ۲ هستند، خاطرنشان کرد: با تصویب و ابلاغ ضوابط قانونی، اکنون مسئولیت در مرحله بعد بر عهده شهرداری است تا هرچه سریع‌تر طرح آماده‌سازی را تدوین کند و زمینه تفکیک اصولی و واگذاری زمین‌ها به صاحبان سهم فراهم شود.