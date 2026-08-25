به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، عصر سه‌شنبه در مراسم بهره‌برداری از طرح مرغ مادر گوشتی در مراغه، با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره‌های ارزش در بخش‌های مختلف اقتصادی اظهار کرد: سیاست مدیریت استان، توسعه متوازن آذربایجان شرقی بر پایه ظرفیت‌های هر شهرستان است.

وی افزود: مراغه در حوزه‌های کشاورزی، باغداری و صنایع تبدیلی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و برای تکمیل زنجیره تولید در این شهرستان باید اقدامات بیشتری انجام شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت رفع موانع اجرای طرح‌های زیرساختی و اقتصادی گفت: تلاش می‌کنیم با پیگیری در سطح ملی، زمینه تسهیل جذب اعتبارات و اجرای پروژه‌های کلان استان را فراهم کنیم.

سرمست همچنین پروژه‌هایی همچون آزادراه هشترود-مراغه تا تمرچین، تکمیل کریدور ریلی سرخس-تبریز تا چشمه‌ثریا و کریدور ارس را از طرح‌های مهم زیرساختی استان عنوان کرد و گفت: این پروژه‌ها در ایجاد مسیرهای جدید توسعه و تقویت ارتباطات منطقه‌ای نقش دارند.

وی با اشاره به پیگیری مسائل استان در دیدار با مدیران ارشد کشور افزود: رفع موانع توسعه و تسهیل تأمین اعتبار برای پروژه‌های کلان از اولویت‌های مدیریت استان است و این موضوع در راستای تحقق سند توسعه شهرستان‌های آذربایجان شرقی دنبال می‌شود.

در این مراسم، طرح مرغ مادر گوشتی در مراغه با سرمایه‌گذاری ۲۰۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. این طرح در زمینی به وسعت ۳.۲ هکتار احداث شده و ظرفیت نگهداری و تولید ۳۳ هزار و ۶۰۰ قطعه شامل ۳۰ هزار قطعه مرغ و سه هزار و ۶۰۰ قطعه خروس را دارد.

این واحد با هدف تولید تخم‌مرغ نطفه‌دار و تأمین جوجه یک‌روزه مورد نیاز منطقه ایجاد شده و در راستای تکمیل زنجیره تولید گوشت فعالیت می‌کند.

بر اساس اعلام مسئولان شهرستان، از مجموع ۷۰ طرح پیش‌بینی‌شده برای هفته دولت در مراغه، عملیات اجرایی ۱۰ طرح با اعتبار ۱۶۹ میلیارد تومان آغاز می‌شود و ۶۰ طرح نیز با اعتبار یک‌هزار و ۹۲۷ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

این طرح‌ها در حوزه‌هایی از جمله توسعه فضاهای آموزشی، آب و فاضلاب، عمران روستایی، برق، بهداشت و درمان، فرهنگ و هنر، راه‌های روستایی و عمران شهری اجرا شده‌اند.

همچنین پنج طرح تولیدی با سرمایه‌گذاری ۵۳۱ میلیارد تومان در هفته دولت به بهره‌برداری رسیده که برای ۱۳۷ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.