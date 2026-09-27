به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه جشن‌پرور، عصر یکشنبه به همراه رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان از پروژه بهسازی و آسفالت جاده روستایی خانم‌آباد بازدید کرد.

فرماندار روانسر در جریان این بازدید، آخرین وضعیت عملیات عمرانی این محور را بررسی کرد و از اقدامات انجام‌شده برای بهسازی و آماده‌سازی مسیر مطلع شد.

این پروژه در مسیری به طول یک هزار و ۸۵۰ متر در حال اجرا است و عملیات آن بخش‌هایی از جمله تعریض محور و تقویت و آماده‌سازی بستر جاده را شامل می‌شود.

اجرای لایه‌های زیر اساس و اساس و همچنین احداث یک دهانه آبرو به طول ۹ متر از دیگر بخش‌های پیش‌بینی‌شده در طرح بهسازی جاده روستایی خانم‌آباد است.

بر اساس روند اجرای پروژه، عملیات مربوط به لایه اساس این محور انجام شده و قیرپاشی و آسفالت مسیر نیز طی روزهای آینده آغاز خواهد شد.

جشن‌پرور در این بازدید ضمن قدردانی از پیگیری‌های حاج رستگار یوسفی، نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی، و تلاش کارکنان اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، بر تسریع در تکمیل پروژه تأکید کرد.

وی همچنین رعایت اصول فنی و استانداردهای اجرایی و نظارت مستمر بر کیفیت عملیات عمرانی را تا پایان پروژه مورد تأکید قرار داد.