شهادت مهندس نوشهری در حمله دشمن آمریکایی به کشتی تجاری ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک پناهی از نیروهای فعال در حوزه دریایی و ناوگان تجاری کشور بود که در جریان حمله موشکی دشمن آمریکایی به یک کشتی تجاری ایران در محدوده خلیج فارس به شهادت رسید.

پناهی از نیروهای شاغل در بخش دریایی کشور بود و در زمان وقوع این حادثه در محل خدمت خود حضور داشت.

مراسم گرامیداشت شهید جاویدالاثر سیامک پناهی به‌زودی در جریان اجتماعات شبانه مردمی در خیابان آیینی نماز نوشهر برگزار خواهد شد.

جزئیات بیشتر درباره این حادثه و نحوه برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید متعاقباً اعلام خواهد شد.