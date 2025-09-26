به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارتش کره جنوبی اعلام کرد که پس از عبور یک کشتی تجاری متعلق به کره شمالی از مرز دریایی دو کره در آب‌های مورد مناقشه در دریای زرد، نیروهای سئول تیر هشدار شلیک کردند.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی با اشاره به اینکه این حادثه بامداد امروز در ساحل غربی شبه‌جزیره کره رخ داده، اضافه کرد که کشتی تجاری مذکور پس از شلیک هشدار عقب‌نشینی کرد.

به گفته ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، حادثه امروز همچنین با انتقال هشدار کلامی و عملیاتی منطبق با پروتکل‌های استاندارد همراه بوده است.

الجزیره نوشت که کشتی تجای پیونگ‌یانگ حدود ساعت ۵ بامداد به وقت محلی (۲۰:۰۰ به وقت گرینویچ) از مرز دریایی مذکور در نزدیکی جزیره بائنگ‌نیونگ کره جنوبی، عبور کرد و به مدت یک ساعت در سمت جنوبی مرز دریایی باقی ماند و به گفته ارتش کره جنوبی، تا پنج کیلومتر نیز به سمت جنوب خط مرزی پیش رفت.

آب‌های اطراف به اصطلاح «خط مرز شمالی» که پس از جنگ کره (۱۹۵۰-۵۳) کشیده شده، در گذشته شاهد درگیری‌های دریایی مرگبار بوده است. کره شمالی این خط را به عنوان مرز، به رسمیت نمی‌شناسد.

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در ژانویه ۲۰۲۴ این مرز دریایی را «غیرقانونی» خواند و هشدار داد که حتی کوچک‌ترین نقض قلمروی کره شمالی، «تحریک جنگی» تلقی خواهد شد.

وی بعدها نیز با تکرار تهدیدهای خود، گفت که این مرز یک «شبح» است که در بستر قوانین بین‌المللی یا توجیهات حقوقی، بر هیچ پایه‌ای استوار نیست.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی همچنین اعلام کرد که ارتش این کشور همچنان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.