۸۷۵ قبضه سلاح غیرمجاز و بیش از ۱۱ هزار مهمات در اصفهان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی برای جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز در اصفهان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۷۵ قبضه سلاح شکاری و جنگی کشف و ضبط شده است.

وی افزود: از مجموع سلاح‌های کشف‌شده، ۶۳۳ قبضه سلاح شکاری و ۲۴۲ قبضه سلاح جنگی بوده است و در همین ارتباط ۶۷۷ نفر دستگیر و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان همچنین از کشف و ضبط ۱۱ هزار و ۱۰۶ عدد مهمات شکاری و جنگی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: این کشفیات با اقدامات انتظامی و اطلاعاتی انجام شده است.

وی جمع‌آوری سلاح‌های جنگی و شکاری غیرمجاز از سطح استان، فراهم‌کردن زمینه تحویل داوطلبانه سلاح‌های غیرمجاز، رصد مستمر مجرمان حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دارِ دارای سلاح و تشدید برخورد با قاچاقچیان سلاح و مهمات غیرمجاز را از جمله راهکارهای مقابله با جرایم این حوزه عنوان کرد.

موسویان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های قضایی، اطلاعاتی و انتظامی برای مقابله با نگهداری و استفاده از سلاح و مهمات غیرمجاز تصریح کرد: دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی با انسجام و عزم جدی در حال شناسایی و برخورد با افرادی هستند که اقدام به نگهداری و استفاده از سلاح‌های سرد و گرم و مهمات غیرمجاز می‌کنند.

وی ادامه داد: دادستانی نیز طبق قانون از این اقدامات حمایت کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای انتظامی و امنیتی استان خاطرنشان کرد: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی استان است و با مخلان و تهدیدکنندگان امنیت، بدون اغماض برخورد خواهیم کرد.