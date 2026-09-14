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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

۸۷۵ قبضه سلاح غیرمجاز و بیش از ۱۱ هزار مهمات در اصفهان کشف شد

۸۷۵ قبضه سلاح غیرمجاز و بیش از ۱۱ هزار مهمات در اصفهان کشف شد

اصفهان- دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از کشف و ضبط ۸۷۵ قبضه سلاح شکاری و جنگی و ۱۱ هزار و ۱۰۶ عدد مهمات غیرمجاز از ابتدای سال جاری تاکنون در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی برای جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز در اصفهان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۷۵ قبضه سلاح شکاری و جنگی کشف و ضبط شده است.

وی افزود: از مجموع سلاح‌های کشف‌شده، ۶۳۳ قبضه سلاح شکاری و ۲۴۲ قبضه سلاح جنگی بوده است و در همین ارتباط ۶۷۷ نفر دستگیر و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان همچنین از کشف و ضبط ۱۱ هزار و ۱۰۶ عدد مهمات شکاری و جنگی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: این کشفیات با اقدامات انتظامی و اطلاعاتی انجام شده است.

وی جمع‌آوری سلاح‌های جنگی و شکاری غیرمجاز از سطح استان، فراهم‌کردن زمینه تحویل داوطلبانه سلاح‌های غیرمجاز، رصد مستمر مجرمان حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دارِ دارای سلاح و تشدید برخورد با قاچاقچیان سلاح و مهمات غیرمجاز را از جمله راهکارهای مقابله با جرایم این حوزه عنوان کرد.

موسویان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های قضایی، اطلاعاتی و انتظامی برای مقابله با نگهداری و استفاده از سلاح و مهمات غیرمجاز تصریح کرد: دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی با انسجام و عزم جدی در حال شناسایی و برخورد با افرادی هستند که اقدام به نگهداری و استفاده از سلاح‌های سرد و گرم و مهمات غیرمجاز می‌کنند.

وی ادامه داد: دادستانی نیز طبق قانون از این اقدامات حمایت کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای انتظامی و امنیتی استان خاطرنشان کرد: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی استان است و با مخلان و تهدیدکنندگان امنیت، بدون اغماض برخورد خواهیم کرد.

کد مطلب 6946934

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