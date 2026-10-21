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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

کشف ۹ قبضه کلت کمری و ۱۷ تیغه خشاب در باوی

کشف ۹ قبضه کلت کمری و ۱۷ تیغه خشاب در باوی

اهواز ـ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان باوی از شناسایی و دستگیری یک نفر در ارتباط با توزیع و فروش سلاح و مهمات غیرمجاز و کشف ۹ قبضه کلت کمری و ۱۷ تیغه خشاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ وحید نریمیسایی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی اقدامات قضایی و انتظامی، فرد موردنظر شناسایی و دستگیر و در جریان این عملیات، ۹ قبضه کلت کمری و ۱۷ تیغه خشاب کشف و ضبط شد.

وی افزود: متهم پس از طی تشریفات قانونی و با صدور قرار بازداشت موقت، به زندان اعزام شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان باوی با تأکید بر ضرورت مقابله قانونی با توزیع و فروش غیرمجاز سلاح و مهمات، تصریح کرد: مقابله با این‌گونه فعالیت‌ها با هدف صیانت از امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرائم، با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی شهرستان قرار دارد.

نریمیسایی خاطرنشان کرد: رسیدگی به فعالیت‌های غیرمجاز مرتبط با سلاح و مهمات و برخورد قانونی با متخلفان، از اولویت‌های دستگاه قضایی در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان است و این اقدامات با همکاری ضابطان ذی‌صلاح ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6985260

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