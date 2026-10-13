۱۰۹ قبضه سلاح و بیش از هزار و ۷۰۰ فشنگ در پرویزخان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کریمی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه از شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی تریلی حامل سلاح و مهمات جنگی در مرز پرویزخان خبر داد و اظهار کرد: این عملیات در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج)، با همکاری هنگ مرزی و با دستور مقام قضایی انجام شد.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی تریلی، آن را متوقف و مورد بازرسی قرار دادند که در جریان این اقدام، ۱۰۹ قبضه سلاح شامل ۹۹ قبضه سلاح کمری و ۱۰ قبضه کلاشینکف کشف شد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه ادامه داد: در این بازرسی همچنین یک‌هزار و ۷۰۰ عدد فشنگ جنگی کمری و ۱۹۸ تیغه خشاب کمری به دست آمد که به شکل ماهرانه‌ای در بخش‌های مختلف خودرو جاسازی شده بودند.

کریمی با اشاره به بازداشت دو سرنشین تریلی تصریح کرد: یکی از افراد دستگیرشده تبعه عراق و دیگری تبعه ایران است و بر اساس بررسی‌های اولیه، محموله کشف‌شده با یکی از شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق سلاح و مهمات ارتباط دارد.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات برای بررسی ابعاد پرونده، شناسایی سایر عوامل احتمالی و روشن شدن چگونگی انتقال این محموله در حال پیگیری است و با متهمان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با تأکید بر اهمیت مقابله با قاچاق سلاح و مهمات اظهار کرد: رسیدگی به فعالیت شبکه‌های سازمان‌یافته در این حوزه، به دلیل پیامدهای احتمالی آن برای امنیت عمومی، از اولویت‌های دستگاه قضایی است و با همکاری نهادهای اطلاعاتی، انتظامی و مرزبانی دنبال می‌شود.

کریمی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی در چارچوب قانون با اقداماتی که امنیت و آرامش عمومی را تهدید کند، برخورد می‌کند و پرونده کشف این محموله نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود.