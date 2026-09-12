به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاه‌آباد در حاشیه کارگروه اشتغال لرستان در سخنانی با بیان اینکه در سال جاری به دلیل برخی موضوعات، سامانه رصد حدود دو ماه و نیم است که فعال شده است، اظهار داشت: تا امروز سه هزار و ۶۳۰ نفر شغل در سامانه ثبت شده که این اشتغال‌ها با کد ملی مشخص و برای اولین‌بار، ثبت شده است.

وی ادامه داد: بر اساس این آمار حدود ۱۷.۵ درصد هدف‌گذاری اشتغال سال جاری استان در این بازه، محقق شده و با ثبت اشتغال‌های ثبت نشده جدید این آمار، افزایش خواهد یافت تا هدف‌گذاری مشخص سال جاری، محقق شود.

معاون اقتصادی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به صدور مجوزهای بی‌نام سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: در این جلسه، فرایند صدور مجوزهای بی‌نام یا بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان مورد پیگیری قرار گرفت که در این زمینه نیز ۵۵ مجوز بی‌نام در حوزه شرکت شهرک‌های صنعتی استان تعریف شده است.

امیدی شاه‌آباد، افزود: این مجوزها در جلسه آتی شورای برنامه‌ریزی استان تصویب و فراخوان خواهد شد.

وی یادآور شد: بررسی پروژه‌ها و طرح‌های پیشران بخش کشاورزی در برنامه توسعه که نقش ویژه‌ای در توسعه اقتصادی استان دارد نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و باتوجه‌به اینکه طرح‌های پیشران در حوزه کشاورزی و گلخانه، موردتأکید استاندار لرستان قرار دارد، به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت.

معاون اقتصادی استانداری لرستان با بیان اینکه در سال جاری ۱۳۰ هکتار گلخانه در شهرستان‌های پلدختر، ازنا و بروجرد تعیین تکلیف و قرارداد آنها منعقد شده است، گفت: این طرح‌ها در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۸ماهه به بهره‌برداری خواهند رسید.

امیدی شاه‌آباد، افزود: در این جلسه مقرر شد، سازمان جهاد کشاورزی استان برای هرکدام از این طرح‌ها مدیر پروژه تعیین کرده و رصد این پروژه‌ها به‌صورت روزانه، انجام شود.