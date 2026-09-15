توضیحات جهاد کشاورزی گلستان درباره گزارش بازار برنج و پاسخ مهر

به گزارش خبرنگار مهر، جهاد کشاورزی گلستان در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر با عنوان «قیمتها کاهشی نشد؛ کشاورز و مصرفکننده بینصیب از بازار برنج» اعلام کرده است که بر اساس اطلاعات سامانه جامع انبارها تا تاریخ ۱۰ شهریورماه، ذخایر استان شامل دو هزار و ۲۰۲ تن برنج خارجی، پنج هزار و ۷۱۲ تن برنج داخلی سفید و هزار و ۲۵۱ تن برنج داخلی شلتوک بوده و بر اساس بررسیهای کارشناسی، در زمینه تأمین و تولید برنج در استان مشکلی وجود ندارد.
در این جوابیه همچنین آمده است که ممنوعیت واردات برنج مطابق برنامههای وزارت جهاد کشاورزی و با هدف تنظیم بازار، جلوگیری از نوسانات قیمت و حمایت از مصرفکنندگان اعمال شده است.
جهاد کشاورزی گلستان همچنین تأکید کرده که موضوع واردات و صادرات برنج در سطح ملی و خارج از اختیارات مسئولان استانی قرار دارد و قیمتگذاری برنج وارداتی نیز در حیطه وظایف سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.
این دستگاه در ادامه جوابیه خود، با استناد به بررسیهای میدانی و کارشناسی، قیمت برنج تولید داخل استان را پایینتر از ارقام مطرحشده در گزارش مهر دانسته و تأکید کرده است که قیمتها در استان روند کاهشی داشته و تابع عرضه و تقاضای بازار است.
جهاد کشاورزی گلستان همچنین قیمتهای اعلامشده در گزارش مهر را منطبق با واقعیت میدانی استان ندانسته و خواستار بررسی و اصلاح گزارش برای تنویر افکار عمومی شده است.
پاسخ خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر در پاسخ به این جوابیه تأکید میکند که در گزارش منتشرشده هیچ ادعایی درباره کمبود برنج در بازار یا اختلال در تأمین این محصول در استان گلستان مطرح نشده است.
اتفاقاً در متن گزارش به وجود برنج وارداتی و برنج تولید داخل در فروشگاهها اشاره شده و محور اصلی گزارش، بررسی وضعیت قیمتها و روند بازار از منظر مصرفکننده و تولیدکننده بوده است.
قیمتهای مطرحشده در گزارش نیز حاصل مشاهدات میدانی خبرنگار در زمان تهیه گزارش بوده و به عنوان قیمت ثابت یا همیشگی برنج در استان ارائه نشده است. بنابراین تغییر قیمت در هفتههای پس از انتشار گزارش، به خودی خود نمیتواند بیانگر نادرستی مشاهدات در زمان تهیه گزارش باشد.
از سوی دیگر، گزارش مذکور با تمرکز بر این موضوع تهیه شد که با وجود تغییرات بازار، کاهش قیمتها در سطح عرضه به مصرفکننده تا چه اندازه محسوس بوده و آیا قیمت دریافتی کشاورز از محصول با هزینههای تولید، کاشت و برداشت تناسب دارد یا خیر.
در این گزارش تلاش شده دیدگاه عوامل مختلف زنجیره تولید و توزیع نیز منعکس شود و به همین دلیل اظهارات کشاورزان، مسئول انجمن شالیکوبیداران و مدیرکل تعاون روستایی در متن گزارش آمده است.
گزارشی درباره «واردات بیرویه» منتشر نشده است
در بخش دیگری از جوابیه جهاد کشاورزی به سیاست ممنوعیت واردات برنج اشاره شده است؛ در حالی که گزارش مهر اساساً ادعایی درباره واردات بیرویه یا نقد سیاستهای وارداتی کشور مطرح نکرده است.
اشاره به برنج وارداتی در گزارش صرفاً در چارچوب وضعیت موجود بازار و در کنار برنج داخلی بوده و موضوع واردات نیز به عنوان یک تصمیم ملی و خارج از اختیارات مسئولان استانی مورد مناقشه قرار نگرفته است.
بنابراین، توضیحات جهاد کشاورزی درباره اینکه سیاست واردات و صادرات برنج در سطح ملی اتخاذ میشود، با محتوای گزارش مهر منافاتی ندارد.
موضوع اصلی؛ فاصله قیمت مزرعه تا بازار
یکی از محورهای اصلی گزارش، دغدغه کشاورزان درباره فاصله میان قیمت محصول در مزرعه و قیمت نهایی در بازار بود؛ موضوعی که در اظهارات مطرحشده از سوی فعالان این حوزه نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
در همین چارچوب، موضوع نقش واسطهها و دلالان در زنجیره عرضه نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ مسئلهای که میتواند بر قیمت نهایی محصول برای مصرفکننده و سهم تولیدکننده از ارزش ایجادشده در این زنجیره اثرگذار باشد.
همچنین لازم به یادآوری است که گزارش مورد اشاره حدود سه هفته پیش منتشر شده و بازار برنج نیز مانند بسیاری از کالاها، تحت تأثیر شرایط اقتصادی، تصمیمات بالادستی و تغییرات عرضه و تقاضا قرار دارد.
بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، همچنان انواع برنج محلی در فروشگاههای استان با قیمتهای متفاوت عرضه میشود و در هفته گذشته نیز برنج فجر مرغوب حدود ۳۵۰ هزار تومان و نوع درجه دو آن حدود ۳۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم عرضه شده است.
تلاش خبرنگار برای دریافت پاسخ جهاد کشاورزی
خبرگزاری مهر همچنین تأکید میکند که پیش از انتشار گزارش، تلاش لازم برای دریافت دیدگاه دستگاه متولی انجام شده است.
بر اساس مستندات موجود، خبرنگار موضوع را از مسئول امور بازرگانی جهاد کشاورزی پیگیری کرده و در آن مقطع عنوان شده است که دادههای مورد نیاز با مشکل مواجه بوده و امکان دسترسی به اطلاعات وجود ندارد.
به همین دلیل، خبرنگار برای تکمیل گزارش به سراغ مدیرکل تعاون روستایی رفت و دیدگاه وی نیز در متن گزارش منعکس شد.
بنابراین، گزارش بدون تلاش برای دریافت نظر دستگاه متولی تهیه نشده و اصل حرفهای دریافت دیدگاه طرف مرتبط با موضوع در فرآیند تهیه گزارش مورد توجه قرار گرفته است.
مهر؛ انعکاس مطالبه، نه تقابل با دستگاه اجرایی
خبرگزاری مهر تأکید میکند که انتشار گزارش درباره مسائل و چالشهای اقتصادی به معنای تقابل با دستگاههای اجرایی نیست.
رسانه وظیفه دارد به عنوان یکی از ابزارهای اطلاعرسانی و نظارت عمومی، مسائل و مطالبات مردم را مطرح کند و پس از انتشار گزارش نیز پیگیری مسئولان برای بررسی و رفع مشکلات، بخشی از فرآیند طبیعی تعامل رسانه و دستگاه اجرایی است.
رسانهها در شرایط جنگی و تحریم نیز در کنار سایر بخشهای کشور، وظیفه اطلاعرسانی و مقابله با جریان رسانهای معاند را دنبال کردهاند و در همین چارچوب، پرداختن به مسائل اقتصادی و مطالبات مردم نیز بخشی از مسئولیت حرفهای آنهاست.
خبرگزاری مهر در سالهای گذشته و امسال نیز گزارشهای متعددی درباره تولید، قیمت، بازار و مشکلات حوزه برنج منتشر کرده که نشان میدهد پرداختن به این موضوع، امری مقطعی یا با هدف تقابل با یک دستگاه خاص نبوده است.
آمادگی مهر برای انعکاس توضیحات تکمیلی
در پایان، خبرگزاری مهر ضمن احترام به توضیحات جهاد کشاورزی گلستان، تأکید میکند که گزارش مورد اشاره بر پایه مشاهدات میدانی، گفتگو با فعالان مرتبط و شرایط بازار در زمان تهیه آن تنظیم شده و هدفی جز اطلاعرسانی و انعکاس دغدغههای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نداشته است.
با این حال، چنانچه دستگاههای اجرایی نسبت به دادهها یا تحلیلهای مطرحشده در یک گزارش توضیحات تکمیلی یا مستنداتی در اختیار دارند، بهترین مسیر، تعامل مستقیم با رسانه و ارائه این اطلاعات است تا امکان طرح دیدگاههای مختلف و رفع ابهامات برای افکار عمومی فراهم شود.
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