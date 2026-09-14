به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز پذیرهنویسی صندوق ارزی مانا ملت را صادر کرد. این نخستین صندوق سرمایهگذاری در داراییهای با درآمد ثابت ارزی است که در بازار سرمایه ایران فعال میشود.
مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در نامهای به شرکت تأمین سرمایه بانک ملت، از صدور مجوز پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری «ارزی مانا ملت» خبر داد.
طبق اعلام مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس، پذیرهنویسی نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی کشور از روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ آغاز میشود.
شروط عرضه نخستین صندوق ارزی
مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس در این نامه تأکید کرده زمان شروع و پایان پذیرهنویسی و همچنین تاریخ تمدید احتمالی آن، با اطلاع قبلی به سازمان بورس و اوراق بهادار، در بازه زمانی یک ماه از تاریخ نامه خواهد بود.
همچنین اعلام شده، هرگونه فعالیت برای جمعآوری منابع صندوق و تبلیغات احتمالی نباید مغایر با مفاد اساسنامه، امیدنامه و قوانین و مقررات مرتبط باشد و نباید اطلاعات گمراهکنندهای به سرمایهگذاران ارائه شود.
بر اساس این مجوز، وجوه حاصل از پذیرهنویسی صرفاً باید به حسابهایی واریز شود که قبلاً تأییدیه بانک در خصوص عدم برداشت منابع از حساب تا زمان صدور مجوز فعالیت، به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده باشد.
همچنین حداقل و حداکثر میزان مشارکت مدیر، مؤسسین و سرمایهگذاران در فرآیند پذیرهنویسی باید مطابق اساسنامه صندوق رعایت شود.
در ادامه نامه آمده است که برای دریافت مجوز فعالیت، گزارش پذیرهنویسی و چکلیست دریافت مجوز فعالیت باید توسط مدیر صندوق تکمیل و به همراه نامه بانک مبنی بر تأیید مانده حساب صندوق سرمایهگذاری در تاریخ پایان پذیرهنویسی، به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شود.
همچنین صورتجلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایهگذاری باید در سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران (کدال) بارگذاری شود.
جزییات عرضه و نحوه خرید واحدهای نخستین صندوق ارزی
بر اساس مجوز صادرشده، ۹۹۰ هزار واحد سرمایهگذاری عادی صندوق ارزی مانا ملت در دوره پذیرهنویسی قابل عرضه خواهد بود.
متقاضیان برای مشارکت در پذیرهنویسی باید دستکم ۱۰ واحد سرمایهگذاری از این صندوق را پذیرهنویسی کنند. ارزش هر واحد سرمایهگذاری نخستین صندوق ارزی ۱۰ دلار آمریکا تعیین شده است.
برای مشارکت در پذیرهنویسی، متقاضیان باید دارای حساب ارزی دلاری فعال نزد بانک ملت باشند یا نسبت به افتتاح حساب ارزی دلاری نزد این بانک اقدام کنند.
پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری صندوق ارزی مانا ملت از طریق شعب منتخب ارزی بانک ملت انجام خواهد شد.
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