به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، ، مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، روز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ مجوز فعالیت نخستین صندوق سرمایهگذاری در داراییهای با درآمد ثابت ارزی را صادر کرد. قرار است پذیرهنویسی این صندوق از روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ در شعب ارزی منتخب بانک ملت آغاز شود.
در ادامه ضمن تشریح جزئیات عرضه نخستین صندوق ارزی، به پرسشهای احتمالی متقاضیان سرمایهگذاری در این حوزه پاسخ داده شده و جزئیات مربوط به اهداف تشکیل، نوع و ساختار، ارزش هر واحد (یونیت) و نحوه خرید واحدهای سرمایهگذاری نخستین صندوق ارزی بررسی میشود.
نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی چه نام دارد؟
صندوق «ارزی مانا ملت»، نخستین صندوق ارزی فعال در بازار سرمایه ایران است.
هدف از تشکیل صندوق ارزی چیست؟
صندوقهای ارزی با هدف جمعآوری منابع ارزی از سرمایهگذاران و تخصیص آن به داراییهای ارزی تشکیل شده است.
چگونه در نخستین صندوق ارزی سرمایهگذاری کنیم؟
سرمایهگذار باید به شعب ارزی منتخب بانک ملت مراجعه، حساب ارزی افتتاح و ارز مورد نظر را واریز کند و سپس درخواست سرمایهگذاری در صندوق ارزی مانا ملت را ارائه دهد.
درخواست صدور واحدهای سرمایهگذاری در شعبه، در سامانه فراسود ملت ثبت میشود.
سرمایهگذار، سپس نام کاربری و رمز عبور سامانه فراسود ملت را برای مدیریت دارایی دریافت میکند. این درخواست را تأمین سرمایه بانک ملت حداکثر ظرف ۲ روز کاری بررسی و تأیید میکند و واحدهای سرمایهگذاری صادر میشود.
محاسبه سود سرمایهگذاری در صندوق ارزی از چه زمانی آغاز میشود؟
محاسبه سود ارزی از روز نخست سرمایهگذاری در صندوق ارزی آغاز میشود.
ارز منتخب نخستین صندوق ارزی چیست؟
ارز منتخب این صندوق دلار آمریکا است.
ارزش هر واحد سرمایهگذاری در نخستین صندوق ارزی چقدر است؟
ارزش هر واحد سرمایهگذاری صندوق، ۱۰ دلار است.
حداقل سرمایهگذاری لازم در نخستین صندوق ارزی چقدر است؟
حداقل سرمایهگذاری ضروری در این صندوق ارزی، ۱۰ واحد (یونیت) معادل ۱۰۰ دلار است.
موضوع فعالیت نخستین صندوق ارزی چیست؟
نخستین صندوق ارزی، ارز منتخب را جمعآوری و در داراییهای ارزی مانند سپردههای سرمایهگذاری ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر ارز و سایر داراییهای مالی ارزی سرمایهگذاری میکند.
فعالیتهای فرعی نخستین صندوق ارزی چیست؟
این صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مبتنی بر ارز میتواند مشارکت داشته باشد.
ارکان اجرایی نخستین صندوق ارزی کدام نهادهای پولی و مالی هستند؟
بانک ملت بهعنوان مدیر ثبت، مدیر عملیات ارزی و ضامن نقدشوندگی در این صندوق نقش دارد. شرکت تأمین سرمایه بانک ملت هم مدیر صندوق است.
صندوق تحت نظارت کدام نهادها فعالیت خواهد کرد؟
صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب دستورالعمل اجرایی ناظر بر عملیات ارزی این صندوق، بر عملیات ارزی آن نظارت دارد.
نوع و ساختار نخستین صندوق ارزی چیست؟
این صندوق از نوع سرمایهگذاری در داراییهای ارزی با درآمد ثابت ارزی است و ساختار مبتنی بر صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری دارد.
حداکثر سهم هر سرمایهگذار از واحدهای صندوق چقدر است؟
هر سرمایهگذار میتواند حداکثر ۵ درصد از حداکثر واحدهای سرمایهگذاری صندوق را در اختیار داشته باشد.
سرمایهگذاران به چه صورت میتوانند منابع خود را در صندوق ارزی سرمایهگذاری کنند؟
سرمایهگذاران میتوانند منابع خود را به صورت اسکناس یا حواله ارزی در این صندوق سرمایهگذاری کنند.
بازپرداخت ارز سرمایهگذاری شده به چه صورت انجام میشود؟
بازپرداخت سرمایهگذاری بر اساس اسکناس یا حواله ارزی انجام میشود.
آیا سرمایهگذاری اشخاص حقیقی برای مبالغ مازاد بر ۱۰ هزار یورو، بهصورت اسکناس ارزی، در صندوق ارزی امکانپذیر است؟
سرمایهگذاری اشخاص حقیقی به صورت اسکناس ارزی برای مبالغ مازاد بر ۱۰ هزار یورو یا معادل دلاری آن، با رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی امکانپذیر است.
حداکثر اندازه صندوق ارزی در زمان پذیرهنویسی چقدر است؟
حداکثر اندازه صندوق در زمان پذیرهنویسی ۱۰ میلیون دلار است.
افزایش اندازه صندوق تا چه سقفی و با چه مجوزی امکانپذیر است؟
افزایش اندازه صندوق تا سقف ۵۰ میلیون دلار با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار امکانپذیر است.
افزایش اندازه این صندوق ارزی به بیش از ۵۰ میلیون دلار با چه مجوزی امکانپذیر است؟
افزایش بیش از ۵۰ میلیون دلار با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکانپذیر است.
سرمایه صندوق چگونه تعیین میشود؟
سرمایه صندوق متغیر است و در هر زمان برابر با مجموع ارزش مبنای واحدهای سرمایهگذاری متعلق به سرمایهگذاران است.
منابع صندوق در چه ابزارهایی سرمایهگذاری میشود؟
منابع صندوق در ابزارهای ارزی کمریسک، نقدشونده و دارای بازدهی مناسب سرمایهگذاری میشود.
مهمترین ویژگیهای نخستین صندوق ارزی چیست؟
این صندوق از ضامن نقدشوندگی و امکان سرمایهگذاری بدون نرخ شکست برخوردار است و امکان سرمایهگذاری با مبالغ کم را فراهم میکند. این صندوق ماهیت ارزی سرمایهگذاری را حفظ و ریسکها و هزینههای مرتبط با نگهداری ارز به صورت اسکناس را حذف میکند.
آیا سرمایهگذاری در صندوق ارزی مشمول مالیات میشود؟
صندوق ارزی از معافیت مالیاتی برخوردار است.
سود سرمایهگذاری در صندوق ارزی چگونه پرداخت میشود؟
سود سرمایهگذاری در نخستین صندوق ارزی در افزایش ارزش واحدهای سرمایهگذاری منعکس میشود و در زمان ابطال واحدها، به همراه اصل سرمایهگذاری و با ارز منتخب دلار پرداخت میشود.
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