به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری نقراتی براساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار از روز یکشنبه ۱۲ مهر آغاز می‌شود.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، پذیره‌نویسی این صندوق از ساعت ۱۱:۴۵ تا ۱۸ انجام خواهد شد و ۱۵ دقیقه پیش‌گشایش نیز برای آن در نظر گرفته شده است. این فرآیند به مدت سه روز کاری ادامه خواهد داشت.

این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر نقره است و با هدف جمع‌آوری سرمایه و سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز نقره فعالیت خواهد کرد.

بر اساس این اطلاعیه، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار صندوق ۲۰۰ میلیون واحد است که در قالب واحدهای عادی پذیره‌نویسی می‌شود.

معاملات ثانویه واحدهای این صندوق نیز پس از پایان پذیره‌نویسی و ثبت صندوق، در بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورس کالا آغاز خواهد شد.