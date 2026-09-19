به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس ایران، مدیریت عملیات ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در بخش صندوق‌های قابل معامله اعلام کرد تعداد ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آروین در نماد شفق۱ از امروز شنبه ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ تا یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ به مدت ۲ روز کاری با ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری ۱۰،۰۰۰ ریال، مورد پذیره‌نویسی قرار می‌گیرد.

در این خصوص توجه به موارد زیر ضروری است:

- نوع صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت-قابل معامله

- نحوه تسویه و پایاپای معاملات: T+۱

- نحوه پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی به قیمت ثابت (معادل ارزش مبنا)

- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار: ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد

- حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیره‌نویسی: ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد

- بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین

- سفارشات خرید می‌بایست مضربی از ۱ واحد باشد.

- لازم به ذکر است در خصوص تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی/حقوقی هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد.

- همچنین معاملات ثانویه واحدهای مذکور پس از پذیره‌نویسی، در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران صورت می‌پذیرد.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به اطلاعیه مربوطه واقع در تارنمای رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمایید.