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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۴

صدور مجوز پذیره‌نویسی دومین صندوق ارزی بازار سرمایه

صدور مجوز پذیره‌نویسی دومین صندوق ارزی بازار سرمایه

سازمان بورس و اوراق بهادار با صدور مجوز پذیره‌نویسی، دومین صندوق ارزی بازار سرمایه را تأیید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار؛ این نهاد ناظر مجوز پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری «در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا» را به صورت رسمی صادر کرد.

بر اساس مفاد این مجوز، انجام فرایند پذیره‌نویسی صندوق مذکور با رعایت کامل قوانین و مقررات بازار سرمایه، به مدت یک ماه از تاریخ صدور نامه مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین تأکید شده است که در صورت نیاز به تمدید این مهلت زمانی، هماهنگی و اطلاع‌رسانی قبلی به سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی است.

در جزئیات فنی این مجوز آمده است که حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری برای شروع پذیره‌نویسی ۱۰۰ هزار واحد تعیین گردیده و سقف واحدهای قابل‌پذیره‌نویسی نیز تا یک میلیون واحد در نظر گرفته شده است. مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی، حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری قابل عرضه در این مرحله ۹۹۰ هزار واحد اعلام شده است.

گفتنی است، پیش از این صندوق ارزی «مانا ملت» به‌عنوان نخستین صندوق ارزی در بازار سرمایه کشور با موفقیت پذیره‌نویسی شده بود و این اقدام جدید، گامی دیگر در توسعه ابزارهای مالی ارزی در بازار سرمایه به شمار می‌رود.

کد مطلب 6975135
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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