درج اوراق مشارکت شهرداری برای تأمین مالی طرح قطار شهری در بورس تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس تهران اوراق مشارکت شهرداری مشهد به مبلغ 15,000 میلیارد ریال با نرخ سود علی‌الحساب 20.5 درصد سالانه و معاف از مالیات، طبق مجوز شماره 322026 / 03 مورخ 28 / 12 / 1402 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تأمین مالی طرح قطار شهری (فاز 2 خط سه) از تاریخ 01 / 06 / 1405 با نمادهای مشهد062 و مشهد0620 در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس تهران درج شد. مدت اوراق 4 سال و مواعد پرداخت آن هر 3 ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق است. همچنین ارکان اوراق به شرح زیر می‌باشد:

ناشر: شهرداری مشهد

مجری طرح: شهرداری مشهد

عامل و ضامن: بانک شهر

امین: مؤسسه حسابرسی آزموده کاران

متعهدین پذیره‌نویسی: سندیکایی متشکل از بانک ملت و صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما

بازارگردان‌ها: سندیکایی متشکل از شرکت تأمین سرمایه بانک ملت و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

مشهد062: متعهد پذیره نویسی؛ بانک ملت و بازارگردان؛ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به مبلغ 13,000 میلیارد ریال

مشهد0620: متعهد پذیره نویسی؛ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما و بازارگردان؛ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به مبلغ 2,000 میلیارد ریال

کارگزاران بازارگردان: شرکت کارگزاری کاریزما و شرکت کارگزاری بانک ملت

عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

برای دریافت مجوز انتشار صادره توسط بانک مرکزی و مجوز معاف از ثبت صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق مذکور و دریافت طرح توجیه فنی فاز ۲ خط ۳ قطار شهری روی پیوندها کلیک کنید.