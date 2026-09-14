به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران، در هفدهمین جشنواره بینالمللی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری، با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و منطقهای کشور اظهار کرد: ما سال ۱۳۵۷ با انقلاب اسلامی، علیه نظم موجود و ظالمانه حاکم بر جهان قیام کردیم و دو ویژگی «قدرت دین» و «قدرت مردم» را به جهانیان معرفی کردیم.
وی افزود: هدف ما ساخت یک تمدن الگویی است که در آن هم کالبد جهان در حد اعلا و هم روح جهان در حد ایدهآل رشد پیدا کند و جامعه جهانی بهعنوان یک جامعه یکپارچه و الگو در خدمت ملتها و مردم جهان قرار گیرد.
شهردار تهران با بیان اینکه ۴۷ سال است هزینه این قیام علیه نظم ظالمانه موجود را میپردازیم، گفت: امروز که با افتخار توانستهایم آمریکا را شکست دهیم و این کشور به هیچیک از خواستههای خود نرسیده است، راحتتر میتوان درباره رسالت الهی و تاریخی خود برای تحقق یک الگوی مطلوب صحبت کرد.
زاکانی ادامه داد: این الگو در سطح کشور قابل دسترسی است و در عرصه جهانی نیز تکثیر آن میتواند به شکلگیری یک الگوی جدید تمدنی منجر شود.
وی با تأکید بر ضرورت ساخت یک الگوی موفق در جغرافیای ایران اسلامی تصریح کرد: انقلاب اسلامی به سرعت پیام خود یعنی آزادی، استقلال، عدالت، معنویت و پیشرفت را در جهان مطرح کرد و مورد توجه قرار گرفت، اما این موضوع به تنهایی کافی نیست و باید الگویی متناسب با این خواستگاه ایجاد کنیم.
شهردار تهران خاطرنشان کرد: دشمن نیز میداند که با ساخته شدن چنین الگویی، مرگ الگوی رقیب قطعی خواهد بود؛ چراکه آنچه بهعنوان مدینه فاضله و بهشت موعود در جهان وعده داده شده، رنگ خود را از دست خواهد داد. به همین دلیل دشمن تمام توان خود را به کار گرفته است تا مانع ساخته شدن چنین الگویی شود.
تکیه بر ظرفیتهای داخلی و استفاده از فرصتهای جهانی
زاکانی با تشریح ویژگیهای این الگو گفت: این الگو بر ظرفیتهای داخلی تکیه دارد، اما در عین حال از ظرفیتهای منطقهای و جهانی، پیوستگی و ارتباط و تعامل گسترده با جهان نیز بهره خواهد گرفت.
وی ادامه داد: باید روی پای خود بایستیم، به توان داخلی تکیه کنیم و به ظرفیتهای گسترده موجود در ایران اسلامی بها دهیم، اما از هر فرصتی در پیرامون خود، جهان اسلام و سایر نقاط جهان نیز برای معرفی ایران بهعنوان یک الگوی برتر و پیشبرنده و یک نقطه تمدنی استفاده کنیم.
زاکانی: قانون اساسی را پس از ۴۷ سال بهدرستی اجرا نکردهایم
وی با اشاره به شرایط دهه ۶۰ و شکلگیری رویکرد تمرکزگرایی در اداره کشور گفت: به واسطه شرایط سخت دهه ۶۰ به این موضوع خو گرفتیم که کشور را با یک نگاه مرکزی اداره کنیم و در نتیجه نتوانستیم همه اجزا، عناصر و توانمندیهای کشور را در موقعیت ممتاز خود قرار دهیم.
زاکانی ادامه داد: باید چشمها را شست و ارزشهای موجود در سراسر کشور را دید؛ چراکه بسیاری از این ظرفیتها ذاتاً دارای ارزش هستند و لازم نیست صرفاً برای آنها ارزش افزوده ایجاد کنیم.
وی با اشاره به جایگاه دولت ملی و دولت محلی در قانون اساسی گفت: قانون اساسی دولت ملی و در کنار آن شوراها و شهرداریها را بهعنوان دولت محلی تعریف کرده و اساس شورا را قرار داده است تا در قاعده هرم اجتماعی و در هر محله، مردم نقشآفرین باشند.
شهردار تهران افزود: این موضوع تجلی همان قدرت مردم است؛ اینکه مردم با همه ظرفیت خود به میدان بیایند و بتوانند ظرفیتهای جدیدی را برای شکلگیری یک الگوی جدید ایجاد کنند.
زاکانی با اشاره به جمعیت شهری کشور اظهار کرد: امروز بالغ بر ۷۵ درصد مردم ما در شهرها زندگی میکنند و این جمعیت در حدود یک هزار و ۴۸۰ شهر ساکن هستند و بخش باقیمانده نیز در روستاها زندگی میکنند. روند نیز به سمت افزایش شهرنشینی است و روزبهروز بر جمعیت شهری افزوده خواهد شد.
وی تأکید کرد: توجه به ظرفیتهای احیاشده قانون اساسی و ایجاد عدم تمرکز در مدیریت کلان کشور، به معنای جدا شدن از پیوستگیهای غلط گذشته است و میتواند زمینهساز گشایش و آزادسازی ظرفیتهای بالای موجود در متن جامعه شود.
توسعه مترو و حملونقل عمومی؛ یکی از محورهای تحول
زاکانی یکی از نمونههای اقدامات انجامشده را حوزه حملونقل عمومی و مترو عنوان کرد و گفت: در حوزه حملونقل عمومی کارهای بزرگی انجام شد و در مترو نیز توسعه خطوط و ایستگاهها با جدیت دنبال شد.
وی افزود: در این مسیر مقاومتهای زیادی وجود داشت و عدهای نمیخواستند این اتفاق بیفتد و معتقد بودند همان مسیر گذشته باید ادامه پیدا کند، اما امروز کشور شاهد نتیجه این اقدامات است و همین مسیر میتواند بهعنوان یک الگو در سایر نقاط کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
شهردار تهران ادامه داد: امروز دغدغه اساسی کشور این است که آنچه در تهران طی سال گذشته انجام شده، برای کل کشور تکثیر شود. ما در ابتدا تنها این سد را شکستیم و خود شکستن این سد نیز مشکلات زیادی داشت، اما امروز این مسیر قابل تکثیر در سراسر کشور است و خواست دولت نیز این است که این اقدامات با سرعت در کل کشور توسعه پیدا کند.
زاکانی همچنین با اشاره به موضوع انرژی در تهران گفت: امروز مدیریت انرژی تهران با تفاهم انجامشده در اختیار شهرداری قرار گرفته تا شهرداری بتواند در حوزه برق، گاز و بنزین به شکل بهینه استفاده کند و کشور نیز در این بخش به تهران کمک کند.
وی درباره توسعه مترو اظهار کرد: ما ۱۴۱ ایستگاه مترو با ۲۶۹ کیلومتر خط تحویل گرفتیم و امروز این شبکه به ۳۱۲ کیلومتر و ۱۶۳ ایستگاه رسیده است.
شهردار تهران با تأکید بر اهمیت اقدامات جدید در این حوزه گفت: مهمتر از استمرار مسیر گذشته، حرکتی است که از سال گذشته آغاز کردیم. قرارداد توسعه ۲۵۵ کیلومتر مترو منعقد شده و اجرای آن آغاز شده است و بناست این پروژه ظرف هفت سال به پایان برسد.
زاکانی: چهار تحول مدیریت شهری وارد مرحله اجرا شده است
شهردار تهران با بیان اینکه اساس حرکت مدیریت شهری بر این چهار تحول استوار بوده است، گفت: امروز در مسیر طیشده، در هر چهار تحول ورود پیدا کردهایم و برای آنها قاعده، زمانبندی و چارچوب اساسی دنبال کردهایم.
وی ادامه داد: هر یک از این اقدامات میتواند منشأ تحقیقات، پژوهشها، کاوشها و نوآوریهای بسیاری باشد.
پژوهشهای شهری باید به سمت مسائل روز تهران هدایت شود
در ادامه، علی شمسیپور، رئیس مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران، نیز با تأکید بر ضرورت کاربردیتر شدن پژوهشهای شهری گفت: نوک پیکان مطالعات و پژوهشها باید به سمت مسائل روز و نیازهای واقعی شهر تهران هدایت شود تا نتایج پژوهشها در سیاستگذاری و تصمیمگیری شهری مورد استفاده قرار گیرد.
وی یکی از موضوعات مهم نیازمند پژوهش را دوگانه «گرانسازی و ارزانسازی» زندگی در تهران دانست و اظهار کرد: طی سالهای گذشته دیدگاهی بر افزایش هزینه زندگی در تهران با هدف کاهش جمعیت شهر تأکید داشته که پیامد آن، افزایش هزینه مسکن و اجارهبها و سوق یافتن بخشی از اقشار ضعیفتر به حاشیه شهر بوده است.
شمسیپور افزود: در مقابل، دیدگاهی بر فراهم کردن شرایط مناسب اقتصادی برای زندگی مردم تأکید دارد و باید مبانی، آثار و پیامدهای هر دو رویکرد در یک بحث و مناظره علمی بررسی شود.
رئیس مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران، «آزمایشگاه سیاستگذاری» را یکی از ظرفیتهای مناسب برای ارزیابی پیامدهای چنین سیاستهایی عنوان کرد.
۲۱ قرارگاه برای مدیریت مسائل اولویتدار تهران
شمسیپور با اشاره به تجربه مدیریت قرارگاهی در تهران گفت: این الگو که سابقه آن به دوران دفاع مقدس بازمیگردد، در کنار ساختار اداری شهر تهران شکل گرفته و ۲۱ قرارگاه موضوعی برای پیگیری مسائل مختلف ایجاد شده است.
وی مهمترین کارکرد این قرارگاهها را ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف در مسائل فوری و اولویتدار دانست و افزود: برخی از این هماهنگیها در ساختار معمول بروکراسی اداری با این سرعت و کارآمدی امکانپذیر نیست.
شمسیپور خواستار بررسی علمی تجربه مدیریت قرارگاهی شد و تأکید کرد: این الگو متناسب با شرایط و بوم انقلاب اسلامی شکل گرفته و لازم است ابعاد، آثار و ظرفیتهای آن از سوی پژوهشگران و صاحبنظران مورد ارزیابی علمی قرار گیرد.
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