زاکانی: فرهنگسراها باید حلقه پیوسته مساجد، مدارس و خانواده باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، در جمع مدیران و شورای معاونین سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به مسئولیتهای دینی و ملی مجموعه مدیریت شهری اظهارکرد: خدا به شما قوت بدهد تا بتوانید بار سنگینی که برعهدهتان است را به سرمنزل مقصود برسانید.
وی افزود: ما مسئولیت بزرگ دینی در جهت تحقق اهداف دین و مسئولیت بزرگ ملی در جهت سرآمدسازی ایران داریم و امروز شرایط به گونهای پیش رفته که تحقق این دو مسئولیت با یکدیگر عجین شده است؛ ایران امروز حرم است.
شهردار تهران با اشاره به ضرورت نگاه تمدنی به مأموریتهای فرهنگی گفت: اگر نگاه تمدنی داشته باشیم، متوجه بزرگی مسئولیت خود خواهیم شد؛ مسئولیتی که در آن باید در مسیر تمدنسازی گام برداریم و ایران را بهعنوان یک الگوی تمدنی معرفی کنیم.
زاکانی با تأکید بر انتظارات از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ادامه داد: با این نگاه، از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران انتظار بالایی میرود. در مجموعه شهرداری تهران نسبت به گذشته نگاه جدید و جامعتری داشتهایم.
وی با اشاره به رویکردهای مختلف حاکم بر مدیریت شهری تهران طی دهههای گذشته گفت: پیش از این در همه ادوار پیشین شهرداری تهران با تفکری اداره می شد که در آن با ایجاد فرهنگسراها و زیرساختها، اهداف خاصی دنبال میشد؛ اما در دوره جدید، کالبد و روح شهر را همزمان مورد توجه قرار میدهیم تا درنهایت به یک شهر الگو و خلاق برسیم.
شهردار تهران تصریح کرد: در این تفکر به دنبال توسعه زیرساختها و صرفاً کار کردن نیستیم، بلکه در مسیر ایجاد ظرفیت برای تحقق یک الگوی تمدنی حرکت میکنیم و در این مسیر به دنبال جذب و ارتباطگیری با مخاطب هستیم.
زاکانی با اشاره به نقش فرهنگ و هنر در تقابل با جریانهای معارض گفت: امروز دشمن با ابزار فرهنگ و هنر به سراغ ما آمده و این حوزه تبدیل به پاشنه آشیل ما شده است. امکاناتی که دشمن در این زمینه در اختیار دارد بسیار بیشتر از ماست و محدودیتهایی را که ما در این زمینه با آن روبهرو هستیم، دشمن ندارد؛ البته جذابیتهای گفتمانی که ما داریم نیز در اختیار دشمن نیست.
وی ادامه داد: بر همین مبنا، مسئولیت شما در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در مقابله با دشمن بیشتر است؛ بهویژه اینکه ما در حوزه هنر با یک عقبماندگی تاریخی نیز مواجه هستیم و باید با تلاش مضاعف این عقبماندگی را جبران کنیم.
تمرکز بر نوجوانان، زنان و اقشار مختلف جامعه
شهردار تهران با اشاره به تنوع و تکثر جامعه ایرانی اظهار کرد: جامعه ایرانی جامعهای متنوع و متکثر است و تمام تلاش ما باید معطوف به اثرگذاری کیفی بر جامعه باشد.
زاکانی افزود: وقتی میخواهیم از همه ابزارها استفاده کنیم، باید خودمان را تا پایینترین سطح جامعه پیش ببریم و با تکتک افراد ارتباط بگیریم. مزیت قطعی ما ارتباط و تعامل است و باید بر بخشی از جامعه هدف مانند نوجوانان و زنان که پیشبرنده هستند و آینده کشور در دست آنهاست، تمرکز ویژهتری داشته باشیم.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به موضوعات مورد اهمیت جامعه گفت: باید مؤلفههایی را در دستور کار قرار دهیم که جامعه برای آنها اهمیت قائل است. اگر هم به سراغ موضوعات ضرورتدار میرویم، باید تلاش کنیم اهمیت این ضرورت را برای جامعه ایجاد کنیم و این کار باید با هنرمندی و برنامهریزی شما به سرانجام برسد.
فرهنگسراها باید حلقه پیوسته مساجد، مدارس و خانواده باشند
زاکانی با اشاره به جایگاه فرهنگسراها در سیاست فرهنگی مدیریت شهری گفت: روزگاری فرهنگسراها ایجاد شد تا مساجد خلوت شود، اما نگاه ما این است که فرهنگسراها حلقهای پیوسته به مساجد، مدارس و خانواده باشند.
وی تصریح کرد: اگر بتوانیم این حلقه پیوسته را ایجاد کنیم، بهتدریج میتوانیم مبتنی بر قاعده هرم اجتماعی، افراد را متناسب با سلایقی که دارند جذب کرده و در مسیر تحقق هدف سرآمدسازی ایران گام برداریم.
شهردار تهران با تأکید بر ظرفیتهای محتوایی و گفتمانی کشور گفت: ما از غنای محتوایی و گفتمانی بسیاری برخورداریم؛ بنابراین اگر در جذب مخاطب ناتوان بودهایم، به دلیل کمکاری خودمان است. البته میتوانیم امیدوار باشیم که با کار و تلاش، شاهد جهشی جدی در این رابطه باشیم.
ضرورت خلق هویت برای تهران
وی تلاشهای سازمان فرهنگی هنری در تولید آثار فاخر را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تلاشهای صورتگرفته در سازمان فرهنگی هنری برای انجام کارهای فاخر، تلاشهای بسیار خوبی است، اما در آینده لازم است تلاش شما معطوف به خلق هویت برای شهر تهران شود؛ مانند اقدامی که در رویداد «شهر شعر» انجام شد.
زاکانی ادامه داد: در حوزه هنرهای نمایشی نیز باید بتوانید آثاری تولید کنید که با فرهنگسازی، مردم بتوانند زیست جدیدی را در شهر آغاز کنند و به تهران افتخار کنند. این آثار علاوه بر جذابیت، باید افراد را آموزش داده و رشد دهند و آنها را به سمت سبک زندگی درست ایرانی ـ اسلامی هدایت کنند.
شهردار تهران با اشاره به جایگاه فرهنگ در نظام فکری جمهوری اسلامی اظهار کرد: در نظام فکری ما فرهنگ زیربناست، برعکس غرب که اقتصاد را زیربنا میداند. در این حوزه، تعلیم و تربیت پیشران فرهنگ است و مهمترین ابزار آن نیز رسانه و فیلم است. یک فیلم و تئاتر جذاب میتواند باعث تغییر در سبک زندگی افراد شود.
وی تأکید کرد: تهران جز پایتخت بودن، هویت دیگری ندارد و شما باید برای تهران خلق هویت کنید.
ضرورت توجه به همه اقشار جامعه و ظرفیت «قشر خاکستری»
زاکانی با اشاره به ظرفیت سازمان فرهنگی هنری در ترویج آرمانهای ایثار و شهادت گفت: برای پیشبرد آرمانهای متعالی ما مانند آرمان ایثار و شهادت و معرفی قهرمانان ملی مانند شهدا، امام شهید و چهرههای ماندگار، بسیار میتوانید کار کنید و مؤثر باشید.
وی افزود: ما نباید محدود به یک بخش خاصی از جامعه شویم و باید نگاه ویژهای به تمامی جامعه، بهویژه قشر خاکستری داشته باشیم؛ همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز نگاه ویژهای به این قشر دارند.
شهردار تهران با اشاره به دستخط رهبر انقلاب درباره توجه به قشر خاکستری گفت: چند روز قبل دستخطی از ایشان در حاشیه نامهای که مربوط به تاریخ چهاردهم شهریورماه بود را خواندم. ایشان در رابطه با توجه به قشر خاکستری جامعه نوشته بودند: «باید خرج زیادی بشود تا خسارتی که با ندانمکاری، غفلت و بعضاً تعمدی که عدهای به این عقبه مهم خداداد وارد کردند، جبران شود.»
زاکانی در پایان خاطرنشان کرد: این متن نشان از نگاه ویژه رهبر انقلاب به قشر خاکستری جامعه دارد که آن را ظرفیتی خداداد میدانند که باید مورد توجه قرار گیرد و ما در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران امکان ویژهای در ارتباطگیری و اثرگذاری بر این قشر داریم.
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