به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی صبح جمعه در نشست تبیینی «مدیریت بحران در جنگ» در مشهد اظهار کرد: ناترازی آب و انرژی از مهم‌ترین چالش‌های کشور است. امروز تولید بنزین حدود ۱۲۲ میلیون لیتر است، در حالی که مصرف به ۱۴۸ میلیون لیتر رسیده است.

شهردار تهران گفت: ۴۷ درصد خانوارها خودرو ندارند، اما برخی کدهای ملی بین ۴ تا ۱۰ خودرو دارند و حتی مواردی از مالکیت بیش از ۱۰۰ خودرو برای یک کد ملی وجود دارد.

وی افزود: حدود ۱۶ میلیون نفر در سال‌های اخیر به زیر خط فقر رفته‌اند و ۵۱ درصد خانوارهای تهرانی اجاره‌نشین هستند.

زاکانی ادامه داد: امروز حدود ۲۲ هزار همت نقدینگی در جامعه سرگردان است. چرا این نقدینگی وارد مسیر تولید نمی‌شود؟ اقتصاد باید از تمرکز خارج و به مردم واگذار شود.

شهردار تهران بیان کرد: تجربه برجام نشان داد که عقب‌نشینی لزوماً به حل مشکلات منجر نمی‌شود. آمریکا قابل اعتماد نیست و مبنای رفتار آن استکبار و خودبرتربینی است.

وی افزود: دشمن به دنبال شکستن تاب‌آوری مردم و ایجاد اختلال محاسباتی است، اما بیداری و حضور مردم در صحنه، محاسبات دشمن را بر هم زد.