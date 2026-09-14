هشتمین خانه جهادی به یک خانواده نیازمند در ساری واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین پروژه مسکن جهادی گروه جهادی شهید مصطفی نوروزی هیئت ثارالله ساری با حضور سردار موحد فرمانده سپاه کربلا، جمعی از مسئولان، جهادگران و مشارکت‌کنندگان در این طرح افتتاح شد.

این واحد مسکونی با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند و در راستای اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی احداث و بازسازی شده و پس از تکمیل، در اختیار یک خانواده نیازمند قرار گرفت.

این طرح با اتکا به توان گروه‌های جهادی، کمک‌های مردمی و خیران و پشتیبانی بسیج سازندگی سپاه کربلا به سرانجام رسیده است.

سردار محمدرضا موحد، فرمانده سپاه کربلا، در حاشیه این مراسم با اشاره به نقش مردم در اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی اظهار کرد: توفیق حضور در مراسم افتتاح و بازسازی یک خانه برای خانواده‌ای نیازمند را داشتیم که این اقدام با همت یکی از هیئت‌های مذهبی شهر انجام شده است.

وی با بیان اینکه اقدامات جهادی از نمونه‌های بارز مشارکت مردم در حل مسائل اجتماعی است، افزود: این فعالیت در چارچوب موضوع «قرارگاه محله‌محوری» قابل ارزیابی است؛ رویکردی که در استان نیز مطرح شده و قرار است با جدیت بیشتری دنبال شود.

فرمانده سپاه کربلا، محور اصلی قرارگاه محله‌محوری را استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای شناسایی مسائل و رفع مشکلات محلات دانست و تصریح کرد: در این الگو تلاش می‌شود مردم هر محله با شناسایی نیازها و آسیب‌های موجود، در حل مسائل منطقه خود مشارکت کنند.

موحد ادامه داد: افتتاح این واحد مسکونی نمونه‌ای روشن از ظرفیت مشارکت مردمی و فعالیت گروه‌های جهادی برای رفع بخشی از مشکلات خانواده‌های نیازمند است.

وی همچنین بر نقش حمایتی بسیج و سپاه در تقویت حرکت‌های مردمی تأکید کرد و گفت: وظیفه بسیج و سپاه در این عرصه، هدایت، پشتیبانی و ارائه راهنمایی به ظرفیت‌های مردمی است تا زمینه برای حضور مؤثرتر مردم در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی فراهم شود.