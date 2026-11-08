به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال الدین آبرومند ظهر یکشنبه در سفر به مازندران و بازدید از محلات هدف در شهرستان‌های بابل، بابلسر و قائم‌شهر، روند اجرای طرح‌های محله‌محور و فعالیت گروه‌های جهادی و پایگاه‌های مقاومت را مورد بررسی قرار داد.

وی درباره راهکارهای تقویت خدمت‌رسانی به مردم، افزایش نقش مساجد و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در رفع مشکلات محلات به بحث و تبادل نظر پرداخت.

مشاور عالی رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپس به همراه فرمانده سپاه کربلا با حضور در چندین محله هدف، از نزدیک در جریان اقدامات پایگاه‌های مقاومت، گروه‌های جهادی و معتمدان محلی برای شناسایی و رفع مشکلات مردم قرار گرفت و دستورات لازم را برای تسریع در اجرای برنامه‌ها صادر کرد.

سردار آبرومند در جریان این بازدیدها با قدردانی از عملکرد سپاه کربلا اظهار کرد: این مجموعه در پیشبرد اهداف قرارگاه محله‌محوری اقدامات مطلوبی انجام داده و تجربیات و دستاوردهای مازندران می‌تواند به‌عنوان الگویی عملیاتی در سایر استان‌های کشور مورد استفاده قرار گیرد.

قرارگاه محله‌محوری از برنامه‌های راهبردی سازمان بسیج مستضعفین است که با محوریت مساجد و پایگاه‌های مقاومت و با تکیه بر مشارکت مردم، شناسایی و پیگیری مسائل فرهنگی، اجتماعی و عمرانی محلات را دنبال می‌کند.