به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد عصر شنبه در نشست شورای اداری استان مازندران با تشریح برنامه‌های اجتماع بزرگ و رزمایش مردمی جان‌فدای ایران در ساری، بر نقش مشارکت عمومی در صیانت از امنیت و تمامیت ارضی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری این اجتماع در ۲۶ مهرماه اظهار کرد: این برنامه در ادامه فعالیت‌های برگزارشده در شهرستان‌های مختلف استان از آغاز هفته دفاع مقدس تدارک دیده شده و فرصتی برای نمایش همبستگی مردم در دفاع از میهن است.

سردار موحد با بیان اینکه تاکنون بیش از ۳۰۱ هزار نفر از مردم مازندران در پویش جان‌فدای ایران نام‌نویسی کرده‌اند، افزود: از این تعداد، ۳۵ هزار و ۶۲۶ نفر برای سازماندهی در هسته‌های مردمی اعلام آمادگی کرده‌اند.

فرمانده سپاه کربلا ادامه داد: حدود ۶۵ درصد از افرادی که آمادگی خود را برای حضور در این هسته‌ها اعلام کرده‌اند، پیش از این عضو سامانه بسیج نبوده‌اند؛ موضوعی که به گفته وی، نشان‌دهنده ظرفیت گسترده مشارکت مردمی در دفاع از کشور است.

وی همچنین اعلام کرد حدود ۴۰ درصد از افراد سازماندهی‌شده برای شرکت در دوره‌های آموزشی دفاعی و امنیتی آمادگی دارند.

حضور بیش از ۱۳۰ یگان در اجتماع مردمی ساری

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به ابعاد اجرایی این مراسم گفت: بیش از ۱۳۰ یگان مردمی و نظامی به همراه تجهیزات و ادوات دفاعی در اجتماع جان‌فدای ایران حضور خواهند داشت.

سردار موحد همچنین از افتتاح رسمی یگان پهپادی سپاه کربلا هم‌زمان با برگزاری این رویداد خبر داد و اظهار کرد: این یگان با در اختیار داشتن ریزپرنده‌ها، پهپادهای شناسایی و تجهیزات تخصصی، به ظرفیت عملیاتی این مجموعه اضافه می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت تسهیل حضور شهروندان در مراسم، از پیش‌بینی تمهیدات ترافیکی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط خبر داد و خواستار همکاری مجموعه‌های اجرایی برای پشتیبانی از برگزاری این برنامه شد.

فرمانده سپاه کربلا با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این اجتماع، خواستار همراهی مدیران با کارکنان مجموعه‌های خود شد و استفاده از ظرفیت پایگاه‌های مقاومت بسیج ادارات و تشکل‌های تخصصی را در افزایش مشارکت کارکنان مؤثر دانست.

وی همچنین بر بهره‌گیری از امکانات لجستیکی دستگاه‌ها برای تسهیل رفت‌وآمد شرکت‌کنندگان، تأمین نیازهای اجرایی و فراهم‌کردن امکانات پذیرایی تأکید کرد.

سردار موحد اطلاع‌رسانی گسترده درباره این رویداد را ضروری دانست و گفت: روابط عمومی دستگاه‌ها و شبکه‌های ارتباطی داخلی ادارات می‌توانند در آگاه‌سازی عمومی و دعوت از شهروندان نقش مؤثری داشته باشند. همچنین ادارات واقع در مسیر برگزاری مراسم می‌توانند با فضاسازی مناسب به معرفی این برنامه کمک کنند.

وی با اشاره به ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، اصناف، نخبگان و چهره‌های اثرگذار افزود: همکاری این گروه‌ها می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر مردم را در اجتماع فراهم کند.

فرمانده سپاه کربلا تأکید کرد که این رویداد نباید صرفاً به‌عنوان برنامه‌ای دولتی، اداری یا نظامی معرفی شود، بلکه حضور مردم باید محور اصلی آن باشد.

وی با بیان اینکه بازتاب حضور شهروندان باید در اولویت پوشش رسانه‌ای قرار گیرد، خاطرنشان کرد: برای حفظ هویت مردمی این حرکت، لازم است از غلبه نمادها و نشان‌های سازمانی بر فضای مراسم جلوگیری شود.

سردار موحد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور نیروهای لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا در مناطق جنوبی کشور و حوالی تنگه هرمز، بر ادامه پشتیبانی از این نیروها تأکید کرد.

وی از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست در چارچوب ضوابط و مقررات، همکاری لازم را برای پشتیبانی لجستیکی و تأمین نیروهای موردنیاز انجام دهند تا نیروهای حاضر در مناطق مأموریتی از حمایت مجموعه مدیریتی استان برخوردار باشند.

فرمانده سپاه کربلا همچنین با اشاره به گزارش‌هایی درباره مخالفت برخی مدیران با اعزام نیروهای تحت امر، بر ضرورت هماهنگی و همکاری مسئولان در این زمینه تأکید کرد.

یادآوری جایگاه شهدای مازندران در اجتماع مردمی

سردار موحد در پایان با اشاره به ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید استان مازندران، اجتماع جان‌فدای ایران را فرصتی برای نمایش وحدت، همبستگی و تعلق خاطر مردم به میهن اسلامی دانست.

وی از مدیران، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و اقشار مختلف مردم برای حضور در این برنامه دعوت کرد و مشارکت عمومی را نشانه احساس مسئولیت شهروندان در قبال کشور و پاسداری از امنیت و تمامیت ارضی ایران دانست.

فرمانده سپاه کربلا در پایان بر تقویت همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی تأکید کرد و همراهی بخش‌های مختلف جامعه را از عوامل مؤثر در تقویت ظرفیت‌های مردمی برای دفاع از کشور و حفظ امنیت ملی برشمرد.