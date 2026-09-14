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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴

نجات ۲ کارگر از چاه در شهرک صنعتی سجزی؛ یک نفر جان باخت

نجات ۲ کارگر از چاه در شهرک صنعتی سجزی؛ یک نفر جان باخت

اصفهان -سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان از نجات سه کارگر گرفتار در چاه حادثه‌دیده در شهرک صنعتی سجزی خبر داد و گفت:در این حادثه دو کارگر سالم خارج شدند و یک کارگر به دلیل شدت جراحات جان باخت.

مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۹:۴۰ صبح امروز، ۲۳ شهریورماه، حادثه ریزش چاه و گرفتار شدن سه کارگر درون آن در شهرک صنعتی سجزی به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه ۱۵ اصفهان به همراه نیروهای آتش‌نشانی سجزی و با حضور آتش‌پاد سوم نصیری، رئیس ایستگاه ۱۵، به محل حادثه اعزام شدند و عملیات نجات افراد گرفتار را در دستور کار قرار دادند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، با رعایت اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات تخصصی، عملیات نجات را آغاز کردند و هر سه کارگر را از داخل چاه خارج کردند.

وی گفت: دو نفر از کارگران بدون صدمات جدی از چاه خارج شدند، اما متأسفانه کارگر سوم به دلیل شدت آسیب‌های وارده جان خود را از دست داد.

دهقانی با اشاره به تلاش نیروهای امدادی برای مدیریت این حادثه تصریح کرد: سرعت عمل و مهارت آتش‌نشانان در اجرای عملیات، زمینه خروج افراد گرفتار و جلوگیری از بروز آسیب‌های بیشتر را فراهم کرد.

کد مطلب 6947284

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