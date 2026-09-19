به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز ۲۸ شهریورماه، گزارش گرفتار شدن پای یک کودک میان میلههای یک صندلی فلزی در یکی از پارکینگهای خودرو واقع در خیابان شریعتی کرمانشاه به ستاد فرماندهی آتشنشانی اعلام شد.
پس از دریافت گزارش، نیروهای ایستگاه نجات مرکزی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و بررسی وضعیت کودک و شرایط صحنه را در دستور کار قرار دادند.
آتشنشانان پس از ارزیابی شرایط و با هدف جلوگیری از وارد شدن آسیب بیشتر به کودک، عملیات رهاسازی وی را آغاز کردند.
در جریان این عملیات، نیروهای امدادی با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی هیدرولیکی، میلههای فلزی صندلی را با دقت باز کردند تا پای کودک بدون ایجاد جراحت آزاد شود.
در نهایت، آتشنشانان موفق شدند کودک گرفتار را بدون آسیبدیدگی از میان میلههای صندلی فلزی خارج و به سلامت رها کنند.
این عملیات با حضور بهموقع نیروهای ایستگاه نجات مرکزی و استفاده از تجهیزات تخصصی امداد و نجات با موفقیت به پایان رسید.
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