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کد مطلب 6947715
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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

چرا قیمت سوم بنزین در شهریور ماه گران شد؟

چرا قیمت سوم بنزین در شهریور ماه گران شد؟

مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: اصلاح قیمت سوم بنزین به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد.

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