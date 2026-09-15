دریافت 3 MB کد مطلب 6947715 https://mehrnews.com/x3d4H7 ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱ کد مطلب 6947715 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱ چرا قیمت سوم بنزین در شهریور ماه گران شد؟ مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: اصلاح قیمت سوم بنزین به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد. کپی شد مطالب مرتبط مهاجرانی: افزایش قیمت بنزین به تعویق افتاد؛ تمرکز دولت بر مدیریت مصرف روزانه ۴۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق میشود صرفهجویی ۲ میلیارد لیتری در مصرف سوخت با اسقاط ۶۸۰ هزار خودرو برچسبها بنزین قیمت بنزین پمپ بنزین مصرف بنزین
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