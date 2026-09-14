به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، در نشست خبری آیین رونمایی از آغاز طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده با موتورسیکلت برقی در شهر اصفهان و در چارچوب تفاهمنامه نوسازی ۹۶ هزار دستگاه، اظهار کرد: فرآیند اسقاط و نوسازی خودرو بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱، از تکالیف اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) است.



وی افزود: این فرآیند با مشارکت شبکه‌ای شامل حدود ۲۲۰ مرکز اسقاط، ۸۰ شرکت خودروساز، ۲ هزار واردکننده، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و شبکه بانکی کشور در حال اجراست.



۶۰۰ هزار موتورسیکلت فرسوده در اصفهان



حاتمی با اشاره به وضعیت موتورسیکلت‌های شهر اصفهان گفت: در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار موتورسیکلت در این شهر تردد می‌کنند که نزدیک به ۶۰۰ هزار دستگاه، معادل ۸۰ درصد، فرسوده هستند.



به گفته وی، هر موتورسیکلت کاربراتوری فرسوده به اندازه هفت خودروی انژکتوری آلایندگی تولید می‌کند و از همین رو، نوسازی این ناوگان در اصفهان در اولویت قرار گرفته است.



مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده ادامه داد: با توجه به زیرساخت‌های ایجادشده از سوی مدیریت شهری اصفهان و پیشگامی این شهر در پذیرش فناوری‌های پاک، اصفهان به‌عنوان دومین اولویت کشور و به‌طور رسمی به‌عنوان الگوی برقی‌سازی ناوگان انتخاب شده است و تجربیات این طرح در سایر کلان‌شهرها نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.



یارانه ۱۴۰ میلیون تومانی برای جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده



حاتمی درباره مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای راکبان موتورسیکلت‌های کار در اصفهان گفت: در مرحله نخست اجرای این طرح، جایگزینی ۵۰۰ دستگاه موتورسیکلت برقی هدف‌گذاری شده است.



وی افزود: با اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، مشوق‌های ویژه‌ای برای ناوگان برقی در نظر گرفته شده و راکبان موتورسیکلت‌های فرسوده می‌توانند تا سقف ۱۴۰ میلیون تومان یارانه اسقاط، معادل چهار گواهی اسقاط، دریافت کنند. این رقم دو برابر مشوق اختصاص‌یافته به موتورسیکلت‌های بنزینی است.



حاتمی ادامه داد: علاوه بر یارانه اسقاط، تسهیلات کم‌بهره از محل منابع ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو با بازپرداخت ۳۶ ماهه و شرایط ضمانتی آسان به متقاضیان پرداخت می‌شود.



وی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته‌شده برای جلوگیری از اختلال در فعالیت راکبان گفت: فرآیند تحویل موتورسیکلت جدید به‌صورت «کلید به کلید» طراحی شده است؛ به این معنا که راکب تا زمان دریافت موتورسیکلت برقی جدید، وسیله نقلیه قبلی خود را در اختیار خواهد داشت.



اصفهان ۴۲ ایستگاه شارژ دارد



مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده همچنین به زیرساخت‌های موجود برای توسعه موتورسیکلت‌های برقی در اصفهان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۴۲ ایستگاه شارژ در سطح شهر راه‌اندازی شده که ۲۶ ایستگاه به‌طور اختصاصی برای موتورسیکلت‌ها در نظر گرفته شده است.



به گفته حاتمی، این ایستگاه‌ها امکان شارژ هم‌زمان ۵۲ دستگاه موتورسیکلت را دارند و در حال حاضر تنها ۸۵ درصد ظرفیت آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین ۱۵ درصد ظرفیت مازاد برای پذیرش ناوگان جدید وجود دارد و امکان توسعه این زیرساخت تا چند هزار دستگاه نیز فراهم است.



جزئیات برنامه نوسازی ۹۶ هزار دستگاه



حاتمی درباره تفاهمنامه کشوری نوسازی ۹۶ هزار دستگاه ناوگان عمومی و تجاری نیز گفت: این تفاهمنامه با تمرکز بر کلان‌شهرها تدوین شده و سهمیه آن شامل ۴ هزار دستگاه تاکسی برقی برای تهران، ۲ هزار دستگاه تاکسی برقی برای سایر کلان‌شهرها، ۲۰ هزار دستگاه تاکسی دوگانه‌سوز برای کلان‌شهرها به‌جز تهران و ۷۰ هزار دستگاه موتورسیکلت کار در تهران و سایر کلان‌شهرهاست.



اسقاط ۶۸۰ هزار خودرو در سه سال



مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به عملکرد اسقاط خودرو در سال‌های اخیر اظهار کرد: طی ۲۰ سال گذشته در مجموع ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور اسقاط شده است.



وی افزود: در سه سال اخیر ۶۸۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده که معادل ۲۵ درصد کل عملکرد اسقاط کشور طی دو دهه گذشته است.



حاتمی گفت: این میزان اسقاط، صرفه‌جویی نزدیک به ۲ میلیارد لیتر سوخت را به دنبال داشته و ۴۴۰ هزار تن مواد اولیه شامل مس، آلومینیوم، فولاد، لاستیک و پلاستیک را به چرخه تولید بازگردانده است. بخش قابل توجهی از این مواد نیز در صنایع فولادی اصفهان مورد استفاده قرار گرفته است.



وی ارزش اقتصادی حاصل از صرفه‌جویی سوخت و بازیافت این مواد را بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.



۱۰ هزار موتورسیکلت فرسوده اسقاط شد

حاتمی همچنین از رفع موانع اسقاط موتورسیکلت‌ها خبر داد و گفت: تا پیش از زمستان سال گذشته، فرآیند اسقاط موتورسیکلت به دلیل مشکلات مربوط به احراز اصالت عملاً متوقف بود، اما با رفع این موانع از دی‌ماه سال گذشته تاکنون، حدود ۱۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده اسقاط شده است.



وی افزود: در نتیجه این فرآیند، حدود ۴ هزار تن مواد اولیه نیز به چرخه ذوب و تولید بازگردانده شده است.



۲.۶ میلیون خودروی فرسوده در انتظار نوسازی



مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده درباره وضعیت فرسودگی ناوگان کشور نیز اظهار کرد: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار خودروی سواری فرسوده، نزدیک به ۷۰۰ هزار وانت فرسوده و ۱۶ هزار دستگاه کامیون و کشنده با سن بالای ۵۰ سال در کشور وجود دارد که در اولویت نوسازی قرار دارند.



به گفته حاتمی، در بخش موتورسیکلت نیز بین ۵ تا ۸ میلیون دستگاه فرسوده در کشور در حال تردد هستند.



ظرفیت اسقاط سالانه به ۷۰۰ هزار دستگاه رسید



حاتمی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: این آیین‌نامه در ۱۲ مردادماه سال جاری ابلاغ شد و بر اساس آن، سقف ظرفیت اسقاط سالانه کشور از ۲۵۰ هزار دستگاه به ۷۰۰ هزار دستگاه افزایش یافته است.



وی افزود: همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون زیربنایی دولت، اولویت‌بندی نوسازی ناوگان کلان‌شهرها به کارگروه ملی آلودگی هوا سپرده شده است.



حاتمی خاطرنشان کرد: این اولویت‌بندی بر اساس شاخص‌هایی مانند جمعیت، سهم منابع متحرک در آلودگی هوا و میزان مصرف سوخت انجام شده و بر این اساس، تهران، مشهد و اصفهان در صدر اولویت‌های نوسازی ناوگان کشور قرار گرفته‌اند.