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کد مطلب 6947721
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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

روزانه ۴۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود

روزانه ۴۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود

حسین مقیسه کارشناس صنعت خودرو گفت: با کیفیت فعلی بنزین تولید خودروی پیشرفته‌ هزینه خدمات پس از فروش را بالا می‌برد.

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