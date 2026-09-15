دریافت 31 MB کد مطلب 6947721 https://mehrnews.com/x3d4Hf ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶ کد مطلب 6947721 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶ روزانه ۴۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق میشود حسین مقیسه کارشناس صنعت خودرو گفت: با کیفیت فعلی بنزین تولید خودروی پیشرفته هزینه خدمات پس از فروش را بالا میبرد. کپی شد مطالب مرتبط چرا قیمت سوم بنزین در شهریور ماه گران شد؟ لیست شرکتهای فروش مواد پلیمری و پلاستیکی سوختکشهای خراسان جنوبی در لیست سیاه؛ کاهش زمان معطلی در جایگاهها برچسبها بنزین قیمت بنزین پمپ بنزین مصرف بنزین
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