به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، افزودنیهای پلیمری موادی هستند که به فرمولاسیون پایه پلیمرها افزوده میشوند تا ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آنها بهبود یابد. این ترکیبات میتوانند نقشهای مختلفی مانند افزایش استحکام، ایجاد رنگ، کاهش اصطکاک، بهبود فرآیندپذیری و جلوگیری از تخریب یا اکسیداسیون پلیمر را ایفا کنند.
در ادامه این مطلب، ۱۰ شرکت فعال در حوزه تولید و تأمین افزودنیهای پلیمری را معرفی کردهایم تا فعالان صنعت بتوانند با گزینههای موجود در بازار آشنا شوند.
پلی تیز
شرکت پلیتیز به عنوان یکی از تأمینکنندگان شناختهشده انواع افزودنی پلیمری، کامپاند و مستربچ در ایران، مجموعهای از محصولات باکیفیت و همسو با استانداردهای روز صنعت را به بازار عرضه میکند. این مجموعه با تکیه بر تجربه و شناخت دقیق نیازهای صنایع پلیمری، تلاش میکند مواد اولیهای قابل اعتماد برای تولیدکنندگان فراهم کند.
اگر به دنبال تأمین مطمئن انواع افزودنیهای پلیمری هستید، پلیتیز با ارائه مشاوره تخصصی و همراهی فنی در انتخاب محصول، میتواند گزینهای مناسب برای تأمین نیازهای تولیدی شما باشد.
وب سایت: polytiz.com
ارتباط با شرکت پلی تیز:
۰۲۱-۸۲۸۰۲۶۹۸
۰۹۱۰-۶۶۲۴۲۳۲ ۰۹۱۰-۶۶۲۵۲۳۲
آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، جنب پمپ بنزین، کوچه خشنودی، مجتمع تجاری نیلی
شرکت شبنم پلاستیک ایرانیان
شرکت شبنم پلاستیک ایرانیان از مجموعههای باسابقه در صنعت پلاستیک کشور است که طی سالها فعالیت توانسته جایگاه قابل توجهی در میان فعالان این حوزه به دست آورد. این شرکت علاوه بر فعالیت در تولید محصولات پلاستیکی، در زمینه تأمین افزودنیهای پلیمری نیز حضور دارد و بخشی از نیاز واحدهای تولیدی در صنایع مختلف را تأمین میکند.
وب سایت: shabnamplastic.com
ارتباط با شرکت: ۰۲۱۷۷۷۸۳۹۵۹
آدرس: تهران،حکیمیه،خیابان سازمان آب، خیابان پنجم شیدایی، مجتمع شیدایی، واحد ۳۰۵
بازرگانی و شرکت شیمی پل
شرکت شیمی پل به عنوان یکی از مجموعههای فعال در حوزه بازرگانی مواد شیمیایی و پلیمری، در زمینه واردات و تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف فعالیت میکند. این شرکت با تمرکز بر تأمین مواد مصرفی برای صنایع پلاستیک، رنگ و رزین، چسب، شوینده و محصولات آرایشی و بهداشتی، به عنوان یکی از تأمینکنندگان افزودنیهای پلیمری در بازار ایران شناخته میشود.
وب سایت: shimipole.com
ارتباط با شرکت: ۰۲۱۸۸۶۱۷۰۱۴ ۰۲۱۸۸۶۱۷۰۱۴
آدرس: خیابان شیراز جنوبی ، کوچه یاس ، پلاک ۱۴، طبقه دوم ، واحد ۳
اکسون پلیمر
اکسون پلیمر نامی آشنا در زنجیره تولید مواد پلیمری است. مجموعه ای که با تمرکز بر توسعه فرمولاسیون های نوین، محصولات تخصصی مانند مستربچها، افزودنیهای پلیمری و کامپاندهای کربنات کلسیم را تولید میکند. این شرکت علاوه بر توان تولیدی خود، در نقش یک تأمینکننده حرفهای افزودنیهای پلیمری نیز فعالیت دارد و مواد مورد نیاز واحدهای صنعتی را با رویکردی سریع، مطمئن و تکنیکال در اختیار سازندگان قرار میدهد.
وب سایت: axonpolymer.com
ارتباط با شرکت: ۰۲۱۷۷۰۵۷۷۰۵ ۰۲۱۷۷۰۷۹۰۱۳ ۰۲۱۷۷۰۷۹۰۲۰
آدرس: تهرانپارس، انتهای اتوبان باقری شمال، روبه روی شهرک امید، بلوار مطهری، نبش سلماس (سوم مرکزی)، پلاک۲، طبقه دوم، واحد۱۱
کالا پلیمر
در بازار رقابتی مواد اولیه، کالا پلیمر به عنوان یک مجموعه متمرکز بر تأمین تخصصی افزودنیهای پلیمری شناخته میشود. این شرکت با شناخت دقیق نیاز تولیدکنندگان و کارخانجات صنعتی، طیف متنوعی از مواد اولیه را در اختیار فعالان حوزه پلیمر قرار میدهد و به عنوان یکی از بازیگران فعال در زنجیره تأمین افزودنیهای پلیمری در ایران حضور دارد.
وب سایت: kalapolymer.ir
ارتباط با شرکت: ۰۲۱۵۵۵۸۳۸۲۳ ۰۲۱۵۵۵۸۳۸۶۳
آدرس: خیابان ۱۵ خرداد ، کوچه سرپولک ، پلاک ۱۵۹
رادمان شیمی
رادمان شیمی از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را با تمرکز بر تأمین پیگمنت و مواد افزودنی آغاز کرد و طی این سالها به یکی از تأمینکنندگان مورد اعتماد صنایع رنگ، پلاستیک و بتن تبدیل شده است. این مجموعه با توسعه سبد محصولات خود، امروز در حوزه عرضه افزودنیهای پلیمری نیز نقش فعالی دارد و پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان در بخشهای مختلف صنعتی است.
وب سایت: radmanchem.com
ارتباط با شرکت: ۰۲۱۷۷۶۷۸۱۳۷
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان کارگر، پلاک ۲۴، واحد ۱
شرکت دانش بنیان پایا پلیمر دانا
پایا پلیمر دانا که از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرده، با تکیه بر تأمین هدفمند مستربچهای افزودنی و کامپاندهای مهندسی به یکی از بازیگران اثرگذار بازار پلیمر ایران تبدیل شده است. تمرکز این مجموعه بر ارائه راهکارهای کاربردی برای تولیدکنندگان باعث شده در حوزه افزودنیهای پلیمری نیز به عنوان یک تأمینکننده قابل اتکا شناخته شود.
وب سایت: paya-polymer.com
ارتباط با شرکت: ۰۲۱۸۸۶۹۲۳۶۰
آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبایی جنوبی، مرکز تجاری و اداری توس، طبقه دوم، واحد ۶۸
شرکت شمس جاوید اروند
شرکت شمس جاوید اروند از فعالان حوزه مواد اولیه صنعت پلیمر است که با تمرکز بر تأمین تخصصی مواد مورد نیاز صنایع پاییندستی فعالیت میکند. این مجموعه با ارائه افزودنیهای پلیمری در گریدهای متنوع تلاش دارد نیاز تولیدکنندگان را در بخشهای مختلف صنعت پلاستیک پاسخ دهد و به عنوان یکی از تأمینکنندگان این حوزه در بازار ایران شناخته میشود.
وب سایت: shamsjavid.com
ارتباط با شرکت: ۰۲۷۹۶۱۵۰۰۰
آدرس: تهران، شریعتی، بالاتر از میرداماد، کوچه منظرنژاد، پلاک ۳۶
پایش سیوان پلیمر
شرکت پایش سی وان پلیمر در دل اکوسیستم پژوهشی کشور و با استقرار در مرکز فناوری پلیمرِ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران شکل گرفته است؛ جایی که تولید صنعتی با پشتوانه تحقیق و آزمایشگاه گره میخورد. این مجموعه در کنار طراحی و تولید مستربچ و کامپاندهای پلیمری، خدمات پژوهشی، مشاورهای و آزمونگاهی ارائه میدهد
وب سایت: c۱polymer.com
ارتباط با شرکت: ۰۲۱۴۴۷۸۷۱۳۸
آدرس: تهران،کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران کرج بلـوار پژوهـش ، پژوهشـگاه پلیمــر و پتروشیمـی ایران، مرکز رشد فـناوری پلیمـر ، ساختمان شماره۱ ، واحد ۵۶
شرکت پلیمر پیشرفته دانا
شرکت پلیمر پیشرفته دانا با رویکردی مبتنی بر تحقیق، نوآوری و همکاریهای علمی، در مسیر توسعه صنعت پلیمر فعالیت میکند. این مجموعه با تعامل با دانشگاهها، مراکز پژوهشی و واحدهای تولیدی، علاوه بر مشارکت در پروژههای تحقیقاتی، در حوزه تأمین مواد اولیه و افزودنیهای پلیمری نیز نقش فعالی ایفا میکند و تلاش دارد راهکارهای کاربردی برای نیازهای صنایع پلیمری ارائه دهد.
وب سایت: ppd.co.ir
ارتباط با شرکت: ۰۲۱۴۵۴۹۳۳۰۰
آدرس: تهران، پایین تر از بزرگراه همت،خیابان شیراز جنوبی ، کوچه ژاله، پلاک ۵، ساختمان دانا پلیمر، واحد ۳
جمع بندی
در مجموع، تأمینکنندگان مواد و افزودنیهای پلیمری نقش مهمی در پویایی و توسعه صنعت پلاستیک و پلیمر دارند. شرکتهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، هر کدام با رویکردی متفاوت از واردات و تأمین مواد اولیه گرفته تا تولید افزودنیهای تخصصی و ارائه خدمات فنی بخشی از نیازهای صنایع پاییندستی را پوشش میدهند.
حضور چنین مجموعههایی در بازار ایران باعث شده تولیدکنندگان دسترسی گستردهتری به مواد پلیمری باکیفیت، دانش فنی و راهکارهای بهینهسازی فرایند داشته باشند و بتوانند محصولات رقابتیتری تولید کنند.
منبع: https://polytiz.com/
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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