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کد مطلب 6948927
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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

چه سلاح‌هایی در پویش جان‌فدا به مردم آموزش داده خواهد شد؟

چه سلاح‌هایی در پویش جان‌فدا به مردم آموزش داده خواهد شد؟

سخنگوی ستاد مردمی پویش جان‌فدا گفت: استفاده از ریز پرنده‌ها و دوش پرتاب‌ها در اولویت آموزش مردم قرار دارد.

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