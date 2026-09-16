دریافت 45 MB کد مطلب 6948927 https://mehrnews.com/x3d5bR ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲ کد مطلب 6948927 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲ چه سلاحهایی در پویش جانفدا به مردم آموزش داده خواهد شد؟ سخنگوی ستاد مردمی پویش جانفدا گفت: استفاده از ریز پرندهها و دوش پرتابها در اولویت آموزش مردم قرار دارد. کپی شد مطالب مرتبط سامانه جانفدای ایران بزرگترین حملات سایبری را دفع کرد آموزشهای نظامی جانفدا از میدانهای تهران آغاز میشود هدف پویش «جانفدا» تبدیل همبستگی ملی به یک جریان ماندگار است «جانفدای ایران»؛ نماد اعلام آمادگی ملت برای حل مسائل کشور برچسبها جانفدا پویش جانفدا نشست خبری پویش جانفدای ایران سلاح
نظر شما