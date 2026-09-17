یک اسرائیلی به اتهام ارتباط با ایران به ۱۳ سال زندان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، یک دادگاه در اراضی اشغالی فردی ساکن «پتاه تیکوا» را به اتهام جاسوسی برای ایران، به ۱۳ سال و نیم زندان محکوم کرد.

شبکه ۷ رژیم صهیونیستی مدعی شد که دادگاه منطقه مرکزی در شهر «لود» این حکم را برای «الکساندر گرانووسکی» صادر کرده و آن را سنگین‌ترین مجازات تعیین‌ شده تاکنون در پرونده‌های مشابه توصیف کرده است.

گرانووسکی که در سال ۲۰۲۴ بازداشت شده بود، به انجام اقدامات امنیتی برای یک عامل ایرانی محکوم شد.

بر اساس کیفرخواست ادعایی، وی از طریق تلگرام با آن عامل در ارتباط بوده، از تأسیسات تولید برق و محله محل سکونت «بنی گانتس» مقام ارشد پیشین این رژیم عکس‌برداری کرده و تصاویر را برای رابط خود ارسال کرده بود.

مقامات صهیونیست اعلام کردند که گرانووسکی برای انجام مأموریت‌های بیشتر نیز آمادگی داشته است.